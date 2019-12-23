خلال 2019 .. تفاصيل 23 قطعة أثرية استعادتها مصر من الخارج

أعلنت وزارة السياحة والآثار إجمالي عدد القطع الأثرية التي استعادتها مصر في 2019 ،حيث بلغ عددها 23 قطعة أثرية تم استردادها من عدة دول.



و تم استرداد قطعة من إنجلترا من الحجر الجيري ومنقوش عليها جزء من خرطوش الملك إما (امنحتب الثاني او الثالث)، ترجع لعصر الدولة الحديثة، كان قد تم عرضها للبيع في إحدى صالات المزادات بلندن، وقد تبين أنها مسروقة من معبد الكرنك.



ومن إيطاليا تمت استعادة 4 قطع أثرية من الفخار، ومنأ تمت استعادة قطعة نادرة عبارة عن تابوت من الخشب المغطي بالذهب لكاهن يدعى "نجم عنخ"، كان بحوزة متحف المتروبوليتان الذي قام بشرائه من احد تجار الآثار.



واستطاعت وزارة الآثار إثبات خروجه من مصر بشكل غير قانوني، حيث اتضح أن تصريح التصدير الخاص به مزيفًا،كذلك استعادة 4 تماثيل أوشابتي تمت استعادتها من أمريكا.



ومن أستراليا تمت استعادة الجزء الرابع والمتمم للوحة المدعو سشن نفرتوم كانت قد عثرت عليها بعثة جامعة روما أثناء أعمال الحفائر بمقبرة ششنق رقم TT27 - جبانة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر مكسورة إلى أربعة أجزاء.



وقد تم اكتشاف هذا الجزء موجود بمتحف جامعة Macquarie بسيدنى – أستراليا، وقد قامت الجامعة بإعادته لوزارة الآثار فور علمها بخروجه من مصر بشكل غير شرعى، وكانت قد نجحت وزارة الآثار في استعادة ثلاثة اجزاء من تلك اللوحة من سويسرا عام 2017.



كما تمت إستعادة قطعة من الحجر الجيري من مقبرة بأسوان من أستراليا،ومن سويسرا تمت إستعادة تمثال من الجرانيت الوردي للمعبود حورس بهيئة الصقر وتمثال من الخشب لقطة،ومن ألمانيا عادت 8 قطع من الفخار،كما إستعادة مصر من هولند الجزء العلوي لتمثال من الحجر الجيري لرجل واقف.