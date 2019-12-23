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ثقافة

القصاص والعقبى والزيادى والمبشع .. حكماء الحق بسيناء| حكاية تاريخية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:26 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
أكد خبير الآثار والتراث د.عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء أن المنازعات فى سيناء يتكفل بها رجال يحكمون بالعرف والعادة.

وقال لـ صدي البلد إن منهم المنشد الذى يحكم فى المسائل الشخصية الخطيرة، كمس الشرف والإهانة الشخصية، والقصاص وهو قاضى العقوبات.

والعقبى وهو قاضى الأحوال الشخصية، والزيادى وهو قاضى الإبل يقضى فى أمور سرقتها وكل ما يتعلق بها.

وتابع: والمبشع وهو قاضى الجرائم المجهولة التى لا شهود لها وذلك باختبار المتهم بالنار أو الرؤيا واختبار النار بتسخين طاسة نحاسية بشدة.

ويطلب من المتهم أن يلعقها 3 مرات بلسانه، فإذا أثرت النار فى لسانه يعنى إدانته، ويقال فى ذلك إن كان مجرمًا جف ريقه فتؤثر النار على لسانه.

وأضاف: أما الرؤيا فهى أن المبشع يفكر فى المتهم ثم ينام فيظهر له الجانى فى الحلم وعندما يصحو يحكم عليه.
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