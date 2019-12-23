تطوير مصر: نسعى لإقامة مشاريع ذكية ومستدامة

قام "جون باسكال تريكوار"، الرئيس التنفيذي لمجموعة شنايدر إلكتريك العالمية، بزيارة مشروع المونت-جلالة بالعين السخنة، إحدى أهم مشروعات شركة تطوير مصر للاستثمار العقاري، للوقوف على آخر التطورات بالمشروع. وذلك ضمن زيارة تفقدية قام بها "تريكوار" لمدينة الجلالة.



تأتي هذه الزيارة تفعيلًا لاتفاقية التعاون التي عقدتها شركة تطوير مصر مع شركة شنايدر إلكتريك لتقوم بتوفير نظام متكامل للتحكم في مكونات البنية التحتية وإدارتها داخل مشروعات تطوير مصر الثلاثة بالسوق المحلي وهي: المونت-جلالة في العين السخنة، وفوكا باي في الساحل الشمالي، وبلومفيلدز في مستقبل سيتي، وذلك اعتمادًا على منظومة EcoStruxure للتحكم.



وخلال الزيارة قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر: "لم نكن لنجد شريك أفضل من شنايدر إلكتريك لتحقيق أهم أهداف شركة تطوير مصر وهي إقامة مشاريع ذكية ومستدامة بيئيًا وعمرانيًا، فبالاستعانة بخبرات شنايدر العالمية في مجال تكنولوجيا المدن الذكية، سنتمكن من نشر مفاهيم المدن الذكية داخل مشروعاتنا وذلك لسعينا الدائم الى التعاون مع كبرى الشركات العالمية من مقدمي الخدمات لضمان تقديم قيمة مضافة وراحة وأسلوب حياة متميز لجميع قاطني مشروعتها".



ومن جانبه صرح جون باسكال تريكوار"، الرئيس التنفيذي العالمي لشنايدر إلكتريك: "يعيش الآن 55 % من سكان العالم في المناطق الحضرية، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة لتصل إلى 68 % بحلول عام 2050، هذه الزيادة تمثل ضغطًا كبيرا على الموارد المتاحة لذلك يعتبر الاتجاه نحو بناء المدن الذكية هو الحل الأمثل لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان من الخدمات العامة والبنية التحتية العصرية كالطاقة والمياه والطرق والاتصالات والصحة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من البيانات الضخمة التي تتوافر لدينا حتى نضمن استدامة الموارد المتاحة للأجيال القادمة وفى نفس الوقت نحصل على احتياجاتنا منها بشكل كاف".



وقال المهندس وليد الشتا الرئيس الإقليمي لشنايدر إلكتريك مصر وشمال إفريقيا والمشرق العربي: "تتجه مصر مؤخرًا للتوسع في بناء المدن الذكية، والمدن الذكية ليست تلك التي تتواجد فيها الأجهزة والمعدات التكنولوجية فحسب، لكنها المدينة التي تستخدم التكنولوجيا للتغلب على التحديات التي يواجهها الناس بشكل يومي في حياتهم وتحقق لهم الرضا الكامل عن كفاءة الخدمات التي يحصلون عليها، ففي المدن التقليدية قد يتم مضاعفة الإنتاج من الكهرباء أو المياه مثلًا، للحصول على الكفاءة المناسبة لاستخدامهم لكن مع التكنولوجيا الحديثة ومن خلال ماتوفره منصة EcoStruxure من شنايدر إلكتريك نحقق أعلى كفاءة تشغيلية ونقلل من إهدار الموارد حتى نضمن استدامتها".



يذكر أنه بموجب هذه الشراكة ستكون تطوير مصر أول شركة عقارية مصرية تستخدم نظام تحكم مركزي ذكي EcoStruxure يقوم بربط جميع مشروعاتها ويتيح لها التحكم في البنية التحتية وجميع أنظمة التشغيل عن بعد، كما سيضمن الحصول على إحصائيات دقيقة وقيمة اعتمادًا على كم هائل من البيانات المختلفة لخلق بيئة أكثر أمانًا وذكاءً وراحة مما سيضمن كفاءة أعلى بنسبة تصل إلى 50% وتكلفة أقل في مصاريف التشغيل بنسبة تقرب من 30%، وفي مرحلة لاحقة سيقوم هذا النظام بجعل حياة العملاء أكثر سهولة عن طريق تمكينهم من التحكم في وحداتهم فيما يتعلق بالكهرباء والمياه وسداد الفواتير الكترونيًا والحصول على القراءات الدقيقة لاستهلاك المياه والكهرباء من أي مكان من خلال تطبيق ذكي على هواتفهم المحمولة.



