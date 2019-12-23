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رياضة

إيفرتون يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم المدير الفني للفريق كارلو أنشيلوتي

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:05 م
كارلو أنشيلوتي المدير
كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي إيفرتون
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إسماعيل محمود
قدم نادي إيفرتون الإنجليزي ،رسميًا الإيطالي كارلو أنشيلوتي، كمدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

والتقط أنشيلوتي صورًا له بقميص نادي إيفرتون ، كما ظهر في مؤتمر صحفي والذي تعهد فيه كارلو بقيادة التوفيز لمراكز المقدمة و تقديم أداء هجومي بالمستقبل وأكد أنه يحب التدريب يحب الإدارة، وأنه متحمس جدًا لتدريب نادي إيفرتون ، وأكد أنه نادي رائع ."

ومن المقرر أن يتقاضى أنشيلوتي 13.5 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو إضافية في حال بقاء إيفرتون في الدوري الممتاز.

وكان نادي إيفرتون قد عين أنشيلوتي مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لماركوس سيلفا ، وذلك بعد قيادته الفريق للتواجد في مناطق الهبوط في جدول الترتيب.
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