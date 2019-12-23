إيفرتون يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم المدير الفني للفريق كارلو أنشيلوتي

قدم نادي إيفرتون الإنجليزي ،رسميًا الإيطالي كارلو أنشيلوتي، كمدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.



والتقط أنشيلوتي صورًا له بقميص نادي إيفرتون ، كما ظهر في مؤتمر صحفي والذي تعهد فيه كارلو بقيادة التوفيز لمراكز المقدمة و تقديم أداء هجومي بالمستقبل وأكد أنه يحب التدريب يحب الإدارة، وأنه متحمس جدًا لتدريب نادي إيفرتون ، وأكد أنه نادي رائع ."



ومن المقرر أن يتقاضى أنشيلوتي 13.5 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو إضافية في حال بقاء إيفرتون في الدوري الممتاز.



وكان نادي إيفرتون قد عين أنشيلوتي مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لماركوس سيلفا ، وذلك بعد قيادته الفريق للتواجد في مناطق الهبوط في جدول الترتيب.