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برلمان

برلماني: غياب المهنية ومواجهة الشائعات أهم ملف أمام وزير الإعلام

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:07 م
النائب نادر مصطفى
النائب نادر مصطفى ، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، إنه كان في انتظار عودة وزارة الإعلام في التعديل الوزاري الجديد، مشيرا إلى أن الجميع يتوقع من وزارة الإعلام أداء متميزا لتقديم مستوى أقوى للإعلام ومجابهة السلبيات التي يتحدث عنها المواطن في الشارع.

وأشار مصطفى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أهم الملفات التى يجب أن يركز عليها أسامة هيكل وزير الإعلام الجديد غياب المهنية في بعض وسائل الإعلام والرغبة في الإدارة الإقتصادية الفعالة للعديد من الموسسات ومجابهة حروب الجيل الرابع والشائعات حتى تتحسن أحوال الإعلام.

وتابع هيكل: سبق وان شغل منصب وزير الإعلام بعد ثورة 25 يناير ، وكان يشغل منصب رئيس لجنة الاعلام والثقافة بالبرلمان وساهم وضع قوانين للإعلام مثل انشاء المجلس الأعلى والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وأوضح أن وزارة الإعلام أمام تحد كبير لنقل الصورة للمواطن عما يدور فى مجلس الوزراء وما يستمع اليه الموانن من قنوات الشر، بالإضافة إلى إستكمال عودة الكيان و البناء المؤسسى لوزارة الإعلام واستكمال قدراتها ومؤسساتها للقيام بدورها مع بقية المؤسسات الإعلامية وإعادة هكيلة الصحف القومية وحل مشكلة ديون وخسائر الصحف القومية.
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