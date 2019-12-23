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ثقافة

كرنفال فني في حب مصر.. بقصر الزعيم

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:03 م
صدى البلد
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طارق موسى
نظّم قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر كرنفال فنى تحت عنوان "فى حب مصر"، شارك فيه مجموعة كبيرة من طلاب مدارس إدارة الفتح التعليمية وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بحضور رشاد عبد الحى مدير إدارة الفتح التعليمية، محمد عبد المحسن مدير عام الشؤون التنفيذية، دعاء هانم حسانين مدير التخطيط والمشروعات بمديرية التربية والتعليم، إيناس عبد المنعم، مسئول التخطيط والمشروعات بإدارة الفتح التعليمية ولفيف من الأدباء والشعراء والمبدعين والقيادات الثقافية والتنفيذية والتعليمية بمحافظة أسيوط.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني أعقبه عروض فنية للمواهب المتميزة عروض فنية واسكتشات مسرحية وبعض المواهب الشابة المتميزة في مجال الشعر وإلقاء بعض القصائد الشعرية، بالإضافة إلى فقرات غنائية فى حب مصر للموهوبين من براعم القصر.

كما تضمن الكرنفال عرض لفريق الكورال مدرسة بنى مر الإداديه بنات والعرض الصامت المسرحي لمدرسة العبور الابتدائية، بجانب فقرات أدبية وشعرية واسكتش استعراضى لطلاب مدرسة الشهيد عيسى الرسمية للغات وعروض لروضة المدرسة وبانوراما "انا مصر" مدرسة بنى زيد الأكراد الإعدادية.

واختتم الحفل بتكريم المتميزين في المواهب الفنية والأدبية المتميزة، حيث تم منحهم شهادات تقدير تقديرا لمواهبهم.
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