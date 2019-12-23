مفتي الجمهورية : التشدد تدين مغشوس وجملة زوجتك نفسي " عبث"



وأضاف مفتي الجمهورية ردا على سؤال قيام بعض الطلاب بالزواج من خلال جملة زوجتك نفسي وانا قبلت : " إن هذا ما هو إلا عبث، وينزل بعقد الزواج إلى مرتبة دنيا، لأن الإسلام وضع شروطا لعقد الزواج أهمها الولي والتوافق والشهود والإشهار، فإذا أردت أن تعرف قيمة عقد انظر إلى شروطه فإذا كثرت دل ذلك على ان العقد عظيم ".



وقال الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية إن التعليم هو أساس البنيان وبدون علم لا ترتقي الأمة ونحرص أن نكون بين أبناءنا الطلاب بين الحين والأخر لنصحح بعض المفاهيم المغلوطة لدى بعض الشباب خاصة في العصر الحاضر والتي تتقاذفنا التحديات به من الداخل والخارج ونحن في حرص شديد أن نلتقي بطلاب الجامعات المصرية من فترة لأخرى لتعديل هذه المفاهيم المغلوطة.

قال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الأمن هو الأساس والركيزة التي نتركز عليها في المجتمع، فقد قُدم على الرزق حيث جاء في كتابنا الكريم " وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ" وهذا دليل على ان الامن هو الاساس والركيزة التي نرتكز عليها في حياتنا.وتابع الأمن الفكري يتحقق من خلال جوانب مختلفة، فهو يتحقق من خلال منظومة متكاملة في المجتمع، والتشدد هو التدين المغشوش ويكون المتشدد لديه انفصام في الشخصية، فالدين لا يتجزأ والاخلاق واحدة، والتدين الصحيح سدا منيعا أمام التدين المغشوش، وحجر عثرة في سبيله.وعقدت كلية الآداب بجامعة بني سويف بإشراف الدكتور جودة مبروك عميد الكلية وتحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة بني سويف، اليوم الإثنين، ندوة عن ظاهرة الأمن الفكري ومناهضة الإرهاب، بحضور فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بحضور المئات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وعمداء الكليات ونواب رئيس الجامعة.