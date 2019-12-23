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محافظات

الشهر المقبل | تسليم بطاقات تموين ذكية لـ2151 أسرة في كفر الشيخ

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:14 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تسلمت مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم، 2151 بطاقة تموينية ذكية جديدة ما بين بدل تالف وبدل فاقد واستخراج جديد وفصل اجتماعي.

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، إن المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وجه بتشكيل لجنة لفرز تلك البطاقات.

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وتابع، وسيتم تسليم البطاقات للمكاتب التموينية المختصة بدائرة المحافظة لتقوم تلك المكاتب بدورها بتسليمها لأصحابها وتفعيلها للصرف اعتبارًا من بداية الشهر المقبل.
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