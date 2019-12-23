النواب يوافق على تفويض هيئة المجلس تحديد موعد مناقشة 32 طلب إحاطة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد تقديم 32 طلب احاطة للمناقشة العامة.



وتقدم بطلبات الاحاطة عدد من الأعضاء في مجالات وقطاعات مختلفة.



وقال الدكتور علي عبدالعال إن كل طلبات عامة، وتحدد هيئة المكتب موعدا لمناقشتها.



كما وافق المجلس على احالة 76 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوي الي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وذلك لحل بعض مشاكل دوائرهم الانتخابية.