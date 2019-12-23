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حوادث

سقوط عصابة تحويل الدولارات..المليون ورقة سوداء بـ 900 ألف جنيه

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:48 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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محمد العيسوى
قررت نيابة شبرا، احالة 4 متهمين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب على المواطنين وإيهامهم بقدرتهم على تحويل الأموال إلى دولارات، إلى المحاكمة الجنائية.

بداية الواقعة كانت عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا من مباحث قسم شرطة شبرا، باستغاثة "ع.م.ك"، 34 سنة، تاجر أدوات صحية، قيام أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية" بخطف حقيبة يده وبداخلها "مبلغ مالى 20 ألف جنيه "ولاذ بالفرار".

وبتتبع خط سير هروب المتهم ومن خلال ما أدلى به المجنى عليه من أوصاف أمكن ضبطه، وتبين انه "ر.ص. ر" 32 سنة صاحب مطبعة، بحوزته"حقيبة بداخلها 20 ألف جنيه ، 50 يورو، 100 دولار، أوراق سوداء".

وبمناقشته بما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه بسرقة الحقيبة الخاصة بالمجنى عليه، بأسلوب الخطف، بسؤال المجنى عليه اتهمه بالسرقة، وبتطوير مناقشته عن مصدر باقى المضبوطات اقر بتحصله عليها من 3 أشخاص ، وتعرف عليهم من خلال موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " إنشاء صفحة باسم تبييض الدولارات.

وتم مجاراتهم بمعرفة المتهم المضبوط والاتفاق معهم على التقابل بشارع الترعة البولاقية ، لشراء مليون ورقة مالية سوداء مقابل مبلغ مالى 900 ألف جنيه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، وبحوزتهم مليون ورقة مالية سوداء اللون، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها واعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهم على تحويل الأوراق المضبوطة بحوزتهم إلى دولارات.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أحالت المتهمين للمحكمة الجنائية.
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