بكل ثقة.. الرئيس الإيراني: أمريكا ستوقف الضغط عاجلا أم آجلا

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن ثقته بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستوقف الضغط على بلاده عاجلا أم آجلا قبل الانتخابات أو بعدها.



ووفقا لموقع الرئاسة الإيرانية، أوضح روحاني، خلال لقائه وزير الخارجية الهندي سابرامانیام جایشانكار، اليوم الاثنين، في العاصمة الإيرانية طهران: "مطمئنون بأن هذه الظروف مؤقتة وستتوقف الولايات المتحدة عاجلًا أم آجلًا قبل الانتخابات الأمريكية أو بعدها عن ممارسة الضغط الأقصى على إيران".



وقال روحاني إن تأمين المنطقة مسألة ذات أهمية كبيرة لإيران والهند، وطرحت طهران خطة هرمز للسلام التي يمكن أن توفر حلا للحفاظ على الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة؛ مؤكدال أن طهران تسعى إلى تخفيف التوترات وتأمين الأمن الدائم في المنطقة، خاصة في الخليج الفارسي وبحر عمان.



وأكد الرئيس الإيراني "في ظل الوضع الراهن الذي تفرض فيه الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب على الدول، يجب أن نسعى جاهدين للحفاظ على علاقات وتعاون جيد والحفاظ عليهما".



ولفت الرئیس روحانی إلى أهمية الشراکة التعددیة بین إیران والهند والدول الأخری، مضيفا "فی الظروف الراهنة التی تحاول الولایات المتحدة فیها أن تفرض عقوبات أحادیة علی الشعوب الأخری، لابد أن نسعی لصون العلاقات الثنائیة بین الجانبین و نستمر بهذه المناسبات".