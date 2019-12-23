علي عبد القادر: التشكيل الوزاري الجديد ديناميكي.. والصناعة أهم التحديات

قال المهندس علي عبد القادر، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن التشكيل الوزاري الجديد "ديناميكي" ولديه خبرات وإمكانات هائلة، مشيرًا إلى أن تحسين أداء الاقتصاد المصري ودعم الصناعة المحلية من الملفات الرئيسية التي تواجه الحكومة الجديدة، فالصناعة قاطرة التنمية وواحد من مصادر الدخل التي لو تم توجيهها بالشكل الصحيح ستدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام؛ حيث تلبي احتياجات السوق المحلي وخفض نسبة الواردات وزيادة الصادرات.وتابع عبد القادر، أن ملف التصدير من الملفات المهمة والتي تواجه الحكومة الجديدة، متمنيًا من جميع الوزرات المختصة التعاون لرفع صادراتنا عن طريق تحسين الصناعة المحلية وتأهيلها لاقتحام الأسواق والتسهيلات لدفع الصادرات.وناشد عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، الحكومة لإنشاء المجلس الأعلى للصادرات بإشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئاسة العديد من الوزارت المعنية مثل العدل، والمالية، والزراعة، وتشكيل منظومة كاملة لحل العقبات الصادرات المصرية.وأشار، إلى أن الحرب التجارية بين العديد من الدول العظمى يشكل عبئا إضافيا على توجهات الحكومة والاقتصاد المصري، متمنيًا أن يتم وضع الخطط لمواجهتها وحشد الإمكانيات البشرية القادرة على النهوض بالصادرات المصرية وكسر حاجز الـ25 مليار دولار.وطالب، الحكومة الجديدة بالاهتمام بالتعليم الفني وتشجيع الشباب على الالتحاق به لتخريج كوادر تخدم النشاط الصناعي، مشيرًا إلى أن عصب الصناعة العمالة الماهرة، فالعمالة الماهرة المدربة بحد ذاتها يمكن تصديرها عن طريق التحاقهم بالشركات الإقليمية والعالمية.وأردف، أن التسويق من أهم عوامل النهوض بالاقتصاد، مؤكدًا ضرورة دعم الشركات التي ترغبي بالاشتراك في المعارض العالمية، والبحث عن المواصفات الفنية الدولية بالمصانع العالمية وتطبيقها في المصانع المصرية.