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رياضة

هل ينتقل ابراهيموفيتش للدوري الإنجليزي .. مدرب ايفرتون يكشف الحقيقة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:19 م
كارلو أنشيلوتي وزلاتان
كارلو أنشيلوتي وزلاتان إبراهيموفيتش
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إسماعيل محمود
وضح الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الجديد لنادي إيفرتون الإنجليزي، موقف الفريق من التعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

و كان نادي إيفرتون قد أعلن عن تعيين كارلو أنشيلوتي ، كمدير فني جديد للفريق ، خلفًا لماركو سيلفا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لتقديمه كمدير فني للفريق عند سؤاله عن إمكانية التعاقد مع إبراهيموفيتش:"أنا وإبراهيموفيتش أصدقاء، وإبراهيموفيتش، أنهى فترته بالولايات المتحدة ولا أعلم بماذا يخطط الآن، ربما سأتصل به وأرى، إذا كان يريد أن يأتي لمدينة ليفربول للإستمتاع والمرح فليأتي، لكن ليس ليلعب ."

وكان زلاتان إبراهيموفيتش قد انتهى عقده مع نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، ويحق له التوقيع لأي ناد مجانًا خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
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