عماد الدين حسين يوضح سبب تشكيل وزارة للإعلام ومهامها.. فيديو

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إنه لا بد من فك التشابك بين الجهات الإعلامية، فهناك مجلس أعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وغالبية الصلاحيات التي كانت منوطة بوزارة الإعلام السابقة ذهبت لهذه الجهات، مشيرًا إلى أن وزير الإعلام ابن المهنة، وهو صحفي عمل بجميع مراحل المهنة، ومهمته ستكون التنسيق بين الهيئات والجهات المختلفة، والتحدث باسم الدولة في القضايا الكبرى، ووضع السياسة الإعلامية للدولة المصرية.



وأوضح "حسين"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، اليوم الاثنين، أن تعيين الدكتور اسامة هيكل وزيرًا للإعلام يعني أن الدولة أدركت أخيرًا أن هناك مشكلة في ملف الإعلام وحان الوقت لعلاجها.



وأشار إلى أن تعيين نفين جامع كوزير للتجارة والصناعة اختيار ناجح، لانها قادرة على قيادة ملف التجارة والصناعة لما لها من خبرة فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم الإعلان عن تعديل وزاري ويتأخر في الإنجاز لأكثر من شهرين ونصف؛ لأن الحديث عن التغيير الوزاري بدأ بتغيير الحكومة بأكملها.



وأكد أن التوقعات كان حول تغيير نحو 15-16 وزارة، وهذا لم يحدث وانتهى الأمر لتغيير 10 وزراء و11 مساعد وزير، بينما تم دمج عدد من الوزارات وتكليف وزراء بقطاعات أخرى.