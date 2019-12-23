ضبط مخزن لتجارة إطارات السيارات المقلدة والمغشوشة بالجيزة

نجحت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة في ضبط مخزن لتجارة إطارات السيارات، موسومة بعلامة تجارية مقلدة لأكبر الماركات العالمية خلافًا للحقيقة، بمنطقة أبو النمرس.



وردت معلومات أكدتها التحريات بقيام مسئول مخزن لتجارة إطارات السيارت "بدون ترخيص" موسومة بعلامة تجارية مقلدة لأكبر الماركات العالمية خلافًا للحقيقة والإدعاء بأنها صنعت بإحدى الدول الأجنبية لإيهام جمهور المستهلكين كونها أصلية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبتفتيش المكان عثر بداخله على 9000 قطعة من إطارات السيارات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.



وتستكمل مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية والتموينية والمرورية لردع الخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية، وضبط الأسعار والسوق، وفرض سيطرة مرورية على الشارع الجيزاوي.

