AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط مخزن لتجارة إطارات السيارات المقلدة والمغشوشة بالجيزة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:20 م
مخزن لتجارة اطارات
مخزن لتجارة اطارات السيارات
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة في ضبط مخزن لتجارة إطارات السيارات، موسومة بعلامة تجارية مقلدة لأكبر الماركات العالمية خلافًا للحقيقة، بمنطقة أبو النمرس.

وردت معلومات أكدتها التحريات بقيام مسئول مخزن لتجارة إطارات السيارت "بدون ترخيص" موسومة بعلامة تجارية مقلدة لأكبر الماركات العالمية خلافًا للحقيقة والإدعاء بأنها صنعت بإحدى الدول الأجنبية لإيهام جمهور المستهلكين كونها أصلية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبتفتيش المكان عثر بداخله على 9000 قطعة من إطارات السيارات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

وتستكمل مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية والتموينية والمرورية لردع الخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية، وضبط الأسعار والسوق، وفرض سيطرة مرورية على الشارع الجيزاوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. ضبط 2500 طن من الأسمدة الزراعية المقلدة والمغشوشة

فرص عمل بدول عربية.. عاطل ينشئ شركة لتسفير الشباب بتأشيرات مزورة

الداخلية فى يوم.. ضبط نصاب استولى على 2 مليون و400 ألف جنيه من مواطنين بالإسكندرية قبل ترويج أكثر من نصف كيلو هيروين.. سقوط ديلر إمبابة

مصادرة 37 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر في حملة الغربية

تواصل الحملات التموينية لضبط الأسواق

خامات فاسدة .. ضبط وكر لتصنيع الأدوية البيطرية المغشوشة في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

الداخلية تغلق طريق الفيوم الصحراوي بسبب الشبورة

الرئاسة الجزائرية تكشف ملابسات وفاة رئيس أركان الجيش قايد صالح

وائل جمعة يعلن مشاركته في مباراة أساطير العالم تحت سفح الأهرامات

منى مينا تحذر من كارثة في برامج الطبخ | تفاصيل

بسبب شجرة عمرها 90 سنة.. تغريم شاب متهور 60 ألف إسترليني.. "صور"

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفتي الجمهورية : التشدد تدين مغشوس وجملة زوجتك نفسي " عبث"

أيهم أجمل؟ ناردين فرج تتألق بـ6 فساتين في the voice "صور"

سيدة تصدم مراهقة بسيارتها عمدًا وتلوذ بالفرار.. والسبب مؤسف.. شاهد