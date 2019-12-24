استجابة لـ صدى البلد.. وزيرة الصحة توجه بعلاج الطفل إسلام عصام

صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه فور نشر استغاثة والد الطفل إسلام عصام علي موقع «صدي البلد» يطلب من خلاله علاج ابنه من مشكلات بالمخ والأعصاب، كلفت على الفور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المكتب الإعلامي بالتواصل مع الأب صاحب الشكوى واتخاذ كل ما يلزم.





وأضاف مجاهد لـ «صدى البلد» أنه تم التنسيق مع الدكتور أشرف البدراوي مدير مستشفى المنصورة العام الجديد لمناظرة حالة إسلام وعرضه علي استشاري مخ وأعصاب وإقرار العلاج اللازم علي نفقة التأمين الصحي، صباح غدا الثلاثاء.





كما لفت مجاهد الي أن المكتب الإعلامي سيتابع الحالة، لتسهيل أي اجراءات تتطلبها الحالة حتى تصل للعلاج المناسب