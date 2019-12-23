استعدادا لمواجهة زيسكو.. هاني زاده ينهي ترتيبات استقبال الزمالك في زامبيا

وصل المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في رحلة زامبيا إلى مدينة ندولا الزامبية وبصحبته الثنائى أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة ومحمد بدر المدير المالي.



وأكد هانى زادة رئيس البعثة أن المباراة ستقام على ملعب ليفي مواناواسا والذي يبعد عن فندق الإقامة بمسافة قليلة مشيدا بدور السفير المصري أحمد مصطفى ورجال السفارة الذين قاموا بجهد كبير في الحجز للبعثة في أفضل فنادق العاصمة الثانية ندولا.



ويحل الزمالك ضيفا على زيسكو الزامبي السبت المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي غدا، الثلاثاء، على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.



ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 14 نقطة جمعها من 8 مباريات بواقع 4 انتصارات وتعادلين وخسارتين.