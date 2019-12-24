شعبان يتولى رئاسة لجنة الإعلام بالبرلمان خلفا لأسامة هيكل لحين إجراء انتخابات

قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان أن مكتب المجلس سيحدد الأمور المتعلقة بإجراء انتخابات رئيس اللجنة بعد استقالة أسامة هيكل من رئاسة اللجنة وتوليه منصب وزير الدولة للإعلام.





وأشار مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن النائب محمد شعبان وكيل أول لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان هو من سيتولى رئاسة اللجنة بشكل مؤقت، لحين إجراء انتخابات على رئاسة اللجنة.





ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على استقالة أسامة هيكل، من عضوية البرلمان، بعد موافقته على التعيين في منصب وزير الدولة للإعلام.



