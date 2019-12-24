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برلمان

شعبان يتولى رئاسة لجنة الإعلام بالبرلمان خلفا لأسامة هيكل لحين إجراء انتخابات

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:00 ص
النائب محمد شعبان
النائب محمد شعبان وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان أن مكتب المجلس سيحدد الأمور المتعلقة بإجراء انتخابات رئيس اللجنة بعد استقالة أسامة هيكل من رئاسة اللجنة وتوليه منصب وزير الدولة للإعلام.

وأشار مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن النائب محمد شعبان وكيل أول لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان هو من سيتولى رئاسة اللجنة بشكل مؤقت، لحين إجراء انتخابات على رئاسة اللجنة.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على استقالة أسامة هيكل، من عضوية البرلمان، بعد موافقته على التعيين في منصب وزير الدولة للإعلام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان الأحد الماضى، التي شارك فيها وزراء الإعلام، والعدل، وشئون مجلس النواب.
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