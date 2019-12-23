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رياضة

انفراجة فنية فى الاتحاد السكندرى قبل ساعات من مواجهة الأهلى

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:46 م
طلعت يوسف مدرب الاتحاد
طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندرى
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عمرو الحلوانى
تأكد جاهزية الأوغندى إيمانويل أوكوى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى للمشاركة مع فريقه خلال مواجهة الأهلى اليوم " الإثنين " فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2019/2020.

وخضع إيمانويل أوكوى إلى برنامج تأهيلى قوى على مدار الفترة الماضية بعد معاناته من إصابة عضلية أدت إلى تغيبه عن عدد من مباريات الاتحاد فى الدوري خلال الآونة الأخيرة .

وتأتي عودة إيمانويل أوكوى وتأكد جاهزيته للمشاركة مع الاتحاد أمام الأهلى مهمة للغاية لدى الجهاز الفنى للفريق السكندرى بقيادة طلعت يوسف فى ظل الاعتماد عليه بشكل مستمر فى تشكيل الفريق نتيجة القدرات الفنية والبدنية القوية التى يمتلكها .

وكان طلعت يوسف أعلن قائمة الاتحاد لمواجهة الأهلى والتى جاءت كالآتى : 

حراسة المرمي عماد السيد - محمود الزنفلي
خط الدفاع : محمود رزق و إسلام جمال و أسامة العزب و محمد أنور والسيد سالم وصبرى رحيل وويلسون ومحمود شعبان.
خط الوسط : نور السيد وأحمد نبيل مانجا ورزاق سيسيه وأحمد حجى وخالد الغندور وهشام محمد وأحمد رفعت وأحمد راشد .
خط الهجوم أوكوى و خالد قمر .

وبخوض الاتحاد مباراة اليوم أمام الأهلى وهو محتل المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 20 نقطة
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