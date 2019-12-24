بيان عاجل لوزير الكهرباء لوفاة شابين بصعق كهربائي في قويسنا وبركة السبع

قال النائب عصمت زايد ، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان أنه تقدم ببيان عاجل للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بشأن وفاة شابين نتيجة تعرضهما للصعق كهربائى فى قويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية.





وأشار زايد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الشابين توفيا نتيجة الصعق الكهربائى أثناء فترة هطول السيول على محافظات مصر ، مع بداية فصل الشتاء والتى أغرقت شوارعنا.





وطالب عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان من وزير الكهرباء بضرورة عمل الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة فى الشوارع ، وذلك حتى لاتتكرر المشكلة مرة اخرى.



