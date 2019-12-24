AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بيان عاجل لوزير الكهرباء لوفاة شابين بصعق كهربائي في قويسنا وبركة السبع

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
غرق الشوارع
غرق الشوارع
Advertisements
معتز الخصوصى
قال النائب عصمت زايد ، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان أنه تقدم ببيان عاجل للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بشأن وفاة شابين نتيجة تعرضهما للصعق كهربائى فى قويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية.

وأشار زايد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الشابين توفيا نتيجة الصعق الكهربائى أثناء فترة هطول السيول على محافظات مصر ، مع بداية فصل الشتاء والتى أغرقت شوارعنا.

وطالب عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان من وزير الكهرباء بضرورة عمل الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة فى الشوارع ، وذلك حتى لاتتكرر المشكلة مرة اخرى.

تعرضت عدد من الشوارع فى محافظات مصر للغرق ، نتيجة لهطول السيول بها ، الأمر الذى أدى لوفاة البعض نتيجة الصعق الكهربائى فى بعض المحافظات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شابان سعوديان ينقذان عائلة من الانجراف مع السيل بحائل.. فيديو

إصابة 3 عمال بـ صعق كهربائي أثناء عملهم بمنزل تحت الإنشاء بدمنهور

فكرة فى حاجة إلى دراسة علمية.. شاب يصمم جهاز إنذار من خطر الصعق بالكهرباء

أول ضحايا الأمطار.. مصرع طالب صعقه عامود كهرباء بالمنوفية

تفاصيل مصرع أول ضحية لـ الأمطار صعقا بعامود كهرباء في المنوفية

10 قواعد لضمان السلامة العامة حال سقوط الأمطار.. تفاصيل

ترشيحاتنا

هل يجوز تشغيل القرآن وتركه أثناء النوم.. مستشار المفتي يوضح |فيديو

وزارة الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا ينقطع عنها التيار في العطلات الرسمية

طايح في الكل | الأهلي يكتفي برباعية في مرمى الاتحاد السكندري ويتصدر الدوري

مدحت العدل: لاعبو الزمالك خذلوا الجماهير..وما نراه على السوشيال ميديا جهل كبير

عذبوه بالسنج والسيوف | كلب المطرية يتسبب في عاصفة على السوشيال ميديا

حسام البدري يضم البرنس لجهاز المنتخب | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطل بالأبيض| أصالة تخطف الأنظار بفستان ساحر

بنطلون أحمر كاروهات | دنيا سمير غانم تحتفل بـ الكريسماس بإطلالة عصرية

الأكبر تكلفة في تاريخها | السعودية توقع اتفاقا في مجال الموانئ | صور