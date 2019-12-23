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أخبار البلد

خليفة: تطوير التعليم الزراعي يستهدف إعداد الخريج لسوق العمل ورفع جودة المناهج

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:08 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
شارك الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين في احتفال كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ باليوبيل الفضي لإنشاء كلية الزراعة بكفر الشيخ، وذلك بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة ود محمود فواز عميد كلية الزراعة بكفر الشيخ.

وقال "خليفة"، في تصريحات صحفية على هامش الاحتفال، إن المشروعات الزراعية الحديثة للرئيس عبد الفتاح السيسي وفرت الآلاف من فرص العمل لشباب الزراعيين وانعكست على توفير الالاف من فرص العمل لخريجي كليات الزراعة والمدارس الزراعية بمختلف المحافظات.

وشدد على أن مدرسة الزراعة المصرية عريقة وقديمة والتعليم الزراعي بدأ في مصر عام 1829، وشهد التعليم الزراعي تطورا انعكس في زيادة كبيرة في عدد كليات الزراعة بإجمالي 25 كلية و4 كليات متخصصة في الثروة السمكية.

وأشاد نقيب الزراعيين بجهود الحكومة لتطوير التعليم الفني حيث إنه يقود قاطرة التنمية المستدامة، مؤكدا ضرورة مواصلة تطوير التعليم الفني الزراعي وكليات الزراعة بمختلف المحافظات لتلبية إحتياجات سوق العمل من خلال إنشاء أقسام متخصصة تلاءم احتياجات سوق العمل وتوفر المزيد من الفرص للخريجين.

ولفت "خليفة"، إلى أهمية دور كليات الزراعة في توفير خريج علي درجة عالية من التعليم وفقا لمعايير الجودة وبما يناسب طبيعة المشروعات التي تنفذها الدولة أو التي تخطط لتنفيذها خلال المرحلة القادمة لتحقيق أعلي عائد من الزراعة ورفع كفاءة إستخدام الموارد المائية والأراضي، مشيرا إلي أهمية تحديث منظومة الزراعة المصرية وفقا للتجارب الناجحة في مختلف الدول ذات الخبرات المتميزة في القطاع الزراعي.
خليفة: تطوير التعليم الزراعي يستهدف إعداد الخريج لسوق العمل ورفع جودة المناهج
خليفة: تطوير التعليم الزراعي يستهدف إعداد الخريج لسوق العمل ورفع جودة المناهج
خليفة: تطوير التعليم الزراعي يستهدف إعداد الخريج لسوق العمل ورفع جودة المناهج
خليفة: تطوير التعليم الزراعي يستهدف إعداد الخريج لسوق العمل ورفع جودة المناهج
خليفة: تطوير التعليم الزراعي يستهدف إعداد الخريج لسوق العمل ورفع جودة المناهج
خليفة: تطوير التعليم الزراعي يستهدف إعداد الخريج لسوق العمل ورفع جودة المناهج
خليفة: تطوير التعليم الزراعي يستهدف إعداد الخريج لسوق العمل ورفع جودة المناهج
خليفة: تطوير التعليم الزراعي يستهدف إعداد الخريج لسوق العمل ورفع جودة المناهج
خليفة: تطوير التعليم الزراعي يستهدف إعداد الخريج لسوق العمل ورفع جودة المناهج
خليفة: تطوير التعليم الزراعي يستهدف إعداد الخريج لسوق العمل ورفع جودة المناهج
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