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محافظات

محافظ المنيا يقود حملة مفاجئة للتفتيش على المخابز البلدية .. صور

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:54 م
صدى البلد
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أيمن رياض
قاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حملة تفتيشية مفاجئة علي المخابز البلدية بحى ابو هلال جنوب مدينة المنيا.

وتابع المحافظ سير العمل داخل عدد من المخابز البلدية للتأكد من الالتزام بتطبيق القوانين التموينية الصادرة من وزارة التموين، والوقوف على مدى جودة الرغيف المنتج ومدى مطابقته للمواصفات.

رافق المحافظ خلال جولته دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا وهشام فايز نائب رئيس الوحدة المحلية، حيث تم تحرير محاضر تموينية لـ5 مخابز بلدية لوجود مخالفات.

تنوعت المخالفات ما بين(نقص بالوزن ـ عدم وجود شهادة صحية ـ عدم نظافة أداوت العجن ـ عدم وجود ميزان حساس).

أكد المحافظ على استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والمحلات العامة والاسواق والمطاعم لقمع الغش والتدليس ومنع التلاعب بالعلامات التجارية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين من اجل الحفاظ على سلامة وامن المواطنين، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
محافظ المنيا يقود حملة مفاجئة للتفتيش على المخابز البلدية .. صور
محافظ المنيا يقود حملة مفاجئة للتفتيش على المخابز البلدية .. صور
محافظ المنيا يقود حملة مفاجئة للتفتيش على المخابز البلدية .. صور
محافظ المنيا يقود حملة مفاجئة للتفتيش على المخابز البلدية .. صور
محافظ المنيا يقود حملة مفاجئة للتفتيش على المخابز البلدية .. صور
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