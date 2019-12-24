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برلمان

نائب: مشاكل الصحف القومية والخاصة أولوية لوزير الإعلام

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
النائب عصمت زايد
النائب عصمت زايد ، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب عصمت زايد، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان أن دور وزير الإعلام الجديد سيكون حيوى للتنسيق بين الهيئات الإعلامية الثلاثة وهى الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام ، مشيرا إلى أن ذلك سيكون فى إطار الصالح العام.

وأشار زايد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان وزير الإعلام الجديد عليه أن يتطرق لإشكالية الصحف القومية والتحول الرقمى، إضافة إلى الصحف المستقلة "الخاصة" ومشاكلها مع الصحفيين.

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على استقالة أسامة هيكل، من عضوية البرلمان، بعد موافقته على التعيين في منصب وزير الدولة للإعلام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان الأحد الماضى، التي شارك فيها وزراء الإعلام، والعدل، وشئون مجلس النواب.
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