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برلمان

علي عبدالعال: الدولة العميقة تقف أمام أي إصلاح حقيقي

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:54 م
صدى البلد
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فريدة محمد و ماجدة بدوي و محمود فايد
قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الدولة العميقة هي مجموعة من الأِشخاص والسياسات تحاول أن تقف أمام كل إصلاح حقيقي ونمو لأي نظام قائم، وتظهر دائمًا عقب الثورات.

جاء ذلك في رده على حديث النائب عبد الحميد كمال، إبان مناقشة عدد من التعديلات على قانون التصالح بمخالفات البناء، مؤكدا علي أن قانون التصالح كان هدفه رد حق الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي للمواطنين، ولكن التراخي والإهمال من قبل الإدارات المحلية سبب رئيسي في إشكاليات تطبيق هذا القانون، وهو ما حدث بقانون 144 لسنة 2017، بشأن التصالح في أملاك الدولة الخاصة.

وأكد كمال أن ذلك يرجع للفساد والإهمال المنتشر بالإدارات المحلية مؤكدا علي أن هؤلاء هم المستفيدين من الأوضاع السيئة وعدم تطبيق القانون بالصورة المطلوبة علي أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المكاتب الاستشارية طمعت في المواطنين وتتربح منهم بشكل كبير، خاصة أن الأمر مقصور عليهم.

وعقب على حديثه د.علي عبد العال بقوله: "الدولة العميقة هي مجموعة من الأِشخاص والسياسات تحاول أن تقف أمام كل إصلاح ونمو لأي نظام قائم، وتظهر دائما عقب الثورات".
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