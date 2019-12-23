الصحفيين العرب ينعى الكاتب الصحفي الكبير فيصل حسون

نعي الاتحاد العام للصحفيين العرب الكاتب الكبير فيصل حسون نقيب الصحفيين العراقيين الأسبق الذي وافته المنية هذا اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز 98 عاما.



وكان الفقيد احد أعمدة الصحافة العربية والعراقية والذي أدى واجبه الصحفي بكل مهنية وأمانة وانتخب نقيبا للصحفيين العراقيين لثلاث مرات متتالية عام 1964 و1965 و1966 ، كما عمل رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية انذاك.. وتميز الأستاذ الكبير فيصل حسون على الدوام بالأخلاق الرفيعة والصراحة والود مع جميع زملائه.



وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب أن وفاة الأستاذ فيصل حسون خسارة كبيرة للصحافة العربية والعراقية وتقدم الاتحاد العام للصحفيين العرب بخالص تعازيه إلى الأسرة الصحفية العربية .