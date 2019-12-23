AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير الزراعة: بحث ودراسة الحالات المتعثرة لمشروعات الإنتاج الحيواني والبتلو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:17 م
وزير الزراعة الجديد
وزير الزراعة الجديد
Advertisements
قسم الأخبار
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم مخاطبة البنك الزراعي المصري، لبحث ودراسة حالات التعثر والخاصة بمشروعات الإنتاج الحيواني والمشروع القومي لإحياء البتلو، لضمان استمرارية المشروع بعد أن حقق نجاحا كبيرًا الفترة الماضية حيث كانت قد وصلت نسبة سداد المستفيدين منه 100%.

وأضاف القصير أنه سوف يتم دراسة حالات التعثر حالة حالة ومساعدة أصحابها بالتعاون مع البنك الزراعي.

وأشار وزير الزراعة إلى أن رؤيته لتطوير العمل داخل وزارة الزراعة الفترة المقبلة، تستهدف زيادة حالة الرضا لدى المزارع والمربي، وإحداث تغيير ملموس على أرض الواقع، وعلاج المشاكل التي تواجههم.

وأوضح القصير أن توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء كانت رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومحاولة إيجاد حلول خارج الصندوق، والعمل الجماعي، والبحث عن حلول لملفات الأمن الغذائي وتطوير نظم الري ودعم الأسمدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على حقيقة تراجع وزارة الزراعة عن قرار حظر ذبح "البتلو"

الحكومة تنفذ أول مشروع لتحويل مزارع الدواجن من النظام المفتوح للمغلق بتمويل البنك الأهلى.. برلمانيون: عرضها علي لجنة الزراعة ضرورة.. ومطالب بتخفيض سعر الاعلاف

برلمانى يكشف فوائد مشروع تحويل المزارع من النظام المفتوح للمغلق

يؤثر على أسعار اللحوم.. الفلاحين تكشف نتائج قرار وزارة الزراعة بحظر ذبح البتلو

تمراز: انفراجة في أزمة الثروة الحيوانية قريبا

وزير الزراعة: نسعى لرفع كفاءة تقديم الخدمة للفلاح والمزارع .. فيديو

ترشيحاتنا

فيريرا معشوق الزملكاوية يعود للتدريب

حقيقة وجود رأس الحسين بمصر .. علي جمعة يحسم الجدل بالأدلة

علي جمعة يكشف عن 4 كلمات تجعلك في أعلى شعب الإيمان

إحالة أوراق متهم بقتل طفل وسرقة توك توك بالشرقية إلى المفتي

بدون مكياج | لوك صادم لـ كاردي بي في ميامي ..صور

انفراجة فنية فى الاتحاد السكندرى قبل ساعات من مواجهة الأهلى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممنوع لمرضى الضغط العالى.. 5 أضرار لـ الشاى الأسود

بدون مكياج | لوك صادم لـ كاردي بي في ميامي ..صور

تصور لحظة إصابة طفلها بـ"نوبة صرع" لهذا السبب.. شاهد