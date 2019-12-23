ندوة تعريفية عن الشبكة القومية لأبحاث السرطان بجامعة الزقازيق

شهدت جامعة الزقازيق انعقاد الندوة التعريفية للشبكة القومية لأبحاث السرطان اقبالا كبيرا من الأساتذة والباحثين من كليات الطب البشري والصيدلة و العلوم و الطب البيطري والزراعة و التمريض بحضور الدكتور "عثمان شعلان" رئيس الجامعة والدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نهلة الجمال المشرف علي قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور فؤاد أبوطالب منسق جامعة الزقازيق للشبكة القومية لأبحاث السرطان وعدد من عمداء الكليات وبمشاركة ود.نهي عوض المدير التنفيذي للشبكة القومية لأبحاث السرطان.



وخلال الندوة ، أكد رئيس جامعة الزقازيق علي ضرورة تعزيز التعاون العلمي بين الجامعات والمؤسسات البحثية واستغلال كافة الامكانيات المتاحة والعقول المتميزة بالاضافة إلي توفير فرص التعليم الجيدة والعمل علي تهيئة بيئة مشجعة لإثراء البحث العلمي والانطلاق والابداع من أجل تنفيذ أهداف خطة استراتيجية مصر للعلوم و التكنولوجيا والابتكار 2030 .



كما أشاد رئيس الجامعة بالجهد المبذول من وزارة التعليم العالي و أكاديمية البحث العلمي وكافة الجهات المعنية و المشاركة في إنشاء ودعم ورعاية شبكات علمية متخصصة كأحد محاور التقدم العلمي في مصر ومنها الشبكة القومية لأبحاث السرطان و التي تساهم بدور فعال في تطوير البحث العلمي في القطاع الطبي و تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة من خلال تحقيق الترابط والتواصل مع الجامعات والمراكز البحثية الأخري وتحقيق الأهداف العلمية و التكنولوجية المستهدفة.



وأوضح "فؤاد أبوطالب" أن جامعة الزقازيق تضم عددا من الوحدات والأقسام المعنية بأبحاث السرطان مشيرًا إلي أن أبحاث السرطان متطورة و معقدة و تحتاج إلي امكانيات مادية و تكنولوجية عالية التكلفة و تساهم الشبكات البحثية بشكل كبير في تحقيق التكامل والتنسيق بين الباحثين في أمراض السرطان مشيرا إلي أنه تم وضع خطة استراتيجية موحدة لمواجهة الأمراض الخطيرة و المزمنة والتي تهدد المجتمع بما ساهم في زيادة سبل الوقاية و تحسن صحة الأفراد و إنخفاض الإنفاق علي العلاج الأمر الذي يؤدي إلي مردود إيجابي علي الاقتصاد القومي .



فيما استعرضت نهى عوض المدير التنفيذي للشبكة القومية لأبحاث السرطان تاريخ إنشاء الشبكة منذ عام 2010 وحتى الآن وتعاونها مع الهيئات والأكاديميات البحثية المختلفة وما تم إنجازه فى الفترة السابقة من أعمال وتوقيع بروتكولات مع جهات متعددة بالاضافة الي الخطة المستقبلية لانضمام جامعات و مؤسسات بحثية جديدة للشبكة . واختتمت الندوة بحوار مفتوح بين د. نهي عوض والمشاركين لعرض مقترحات وآليات جديدة للعمل في الفترة المقبلة ، ثم قدم د. عثمان شعلان درع الجامعة للدكتورة نهي عوض تكريما لجهودها.