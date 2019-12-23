AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ندوة تعريفية عن الشبكة القومية لأبحاث السرطان بجامعة الزقازيق

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:54 م
الندوة التعريفية
الندوة التعريفية للشبكة القومية لأبحاث السرطان
Advertisements
محمد الطحاوي
شهدت جامعة الزقازيق انعقاد الندوة التعريفية للشبكة القومية لأبحاث السرطان اقبالا كبيرا من الأساتذة والباحثين من كليات الطب البشري والصيدلة و العلوم و الطب البيطري والزراعة و التمريض بحضور الدكتور "عثمان شعلان" رئيس الجامعة والدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نهلة الجمال المشرف علي قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور فؤاد أبوطالب منسق جامعة الزقازيق للشبكة القومية لأبحاث السرطان وعدد من عمداء الكليات وبمشاركة ود.نهي عوض المدير التنفيذي للشبكة القومية لأبحاث السرطان.

وخلال الندوة ، أكد رئيس جامعة الزقازيق علي ضرورة تعزيز التعاون العلمي بين الجامعات والمؤسسات البحثية واستغلال كافة الامكانيات المتاحة والعقول المتميزة بالاضافة إلي توفير فرص التعليم الجيدة والعمل علي تهيئة بيئة مشجعة لإثراء البحث العلمي والانطلاق والابداع من أجل تنفيذ أهداف خطة استراتيجية مصر للعلوم و التكنولوجيا والابتكار 2030 .

كما أشاد رئيس الجامعة بالجهد المبذول من وزارة التعليم العالي و أكاديمية البحث العلمي وكافة الجهات المعنية و المشاركة في إنشاء ودعم ورعاية شبكات علمية متخصصة كأحد محاور التقدم العلمي في مصر ومنها الشبكة القومية لأبحاث السرطان و التي تساهم بدور فعال في تطوير البحث العلمي في القطاع الطبي و تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة من خلال تحقيق الترابط والتواصل مع الجامعات والمراكز البحثية الأخري وتحقيق الأهداف العلمية و التكنولوجية المستهدفة.

وأوضح "فؤاد أبوطالب" أن جامعة الزقازيق تضم عددا من الوحدات والأقسام المعنية بأبحاث السرطان مشيرًا إلي أن أبحاث السرطان متطورة و معقدة و تحتاج إلي امكانيات مادية و تكنولوجية عالية التكلفة و تساهم الشبكات البحثية بشكل كبير في تحقيق التكامل والتنسيق بين الباحثين في أمراض السرطان مشيرا إلي أنه تم وضع خطة استراتيجية موحدة لمواجهة الأمراض الخطيرة و المزمنة والتي تهدد المجتمع بما ساهم في زيادة سبل الوقاية و تحسن صحة الأفراد و إنخفاض الإنفاق علي العلاج الأمر الذي يؤدي إلي مردود إيجابي علي الاقتصاد القومي .

فيما استعرضت نهى عوض المدير التنفيذي للشبكة القومية لأبحاث السرطان تاريخ إنشاء الشبكة منذ عام 2010 وحتى الآن وتعاونها مع الهيئات والأكاديميات البحثية المختلفة وما تم إنجازه فى الفترة السابقة من أعمال وتوقيع بروتكولات مع جهات متعددة بالاضافة الي الخطة المستقبلية لانضمام جامعات و مؤسسات بحثية جديدة للشبكة . واختتمت الندوة بحوار مفتوح بين د. نهي عوض والمشاركين لعرض مقترحات وآليات جديدة للعمل في الفترة المقبلة ، ثم قدم د. عثمان شعلان درع الجامعة للدكتورة نهي عوض تكريما لجهودها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علي جمعة ضيف جامعة الزقازيق غدًا.. وشعلان: لتصحيح أفكار الطلاب الخاطئة عن الدين

لتصحيح الأفكار الدينية لدى الطلاب.. علي جمعة ضيف جامعة الزقازيق.. اليوم

جامعة بنها تعقد اللقاء التعريفي الأول لشبكة القومية لبحوث السرطان.. صور

7 فرق من علماء المستقبل بجامعة الزقازيق يشاركون في أولمبياد ألكسو

آداب الزقازيق تنظم الملتقي الأول للدراسات العليا والبحوث الاثنين المقبل

رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح أعمال الاجتماع الثالث لمجلس أمناء شبكة أبحاث السرطان.. صور

ترشيحاتنا

ظاهرة التسرب الزواجي .. أسبابها وعلاجها.. فيديو

استياء الجمهور من أكرم حسنى بسبب مسرحيته الجديدة

ظهور نادر| زوجة محمد حماقي نهلة الحاجري مطلوبة على جوجل لليوم الثاني على التوالي

احذروا الفتنة.. أسطورة الزمالك يوجه رسالة للاعبين بعد أزمة عواد وأبو جبل

حقيقة وجود رأس الحسين بمصر .. مستشار المفتي يحسم الجدل

حكم تقبيل المصحف ووضعه على الجبهة.. على جمعة يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج | لوك صادم لـ كاردي بي في ميامي ..صور

تصور لحظة إصابة طفلها بـ"نوبة صرع" لهذا السبب.. شاهد

بفستان ستان.. نادين نسيب تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة