موجز السوشيال ميديا.. استياء الجمهور من أكرم حسنى.. أحمد السقا يشعل إنستجرام.. أحمد حلمى لـ كريم عبد العزيز: صاحبى وأخويا

فى إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها صدى البلد نقدم لكم أبرز أحداث السوشيال ميديا اليوم 23 ديسمبر.
أحمد السقا يشعل إنستجرام في أحدث ظهور.. شاهد
أحمد حلمى لـ كريم عبد العزيز صاحبى وأخويا ... شاهد
هاشتاج قاطعوا منتجات الصين يشعل تويتر
شاهد.. آخر ظهور لـ دينا فؤاد من كواليس عمل جديد
استياء الجمهور من أكرم حسنى بسبب مسرحيته الجديدة
أحمد السقا يشعل إنستجرام في أحدث ظهور.. شاهد
أحمد حلمى لـ كريم عبد العزيز صاحبى وأخويا ... شاهد
هاشتاج قاطعوا منتجات الصين يشعل تويتر
شاهد.. آخر ظهور لـ دينا فؤاد من كواليس عمل جديد
استياء الجمهور من أكرم حسنى بسبب مسرحيته الجديدة