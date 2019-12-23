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أخبار البلد

للجرد السنوي.. نقابة الصحفيين تغلق المكتبة شهرا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:09 م
صدى البلد
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عبد الوكيل أبو القاسم
أعلنت نقابة الصحفيين، غلق المكتبة بالنقابة لمدة شهر بسبب الجرد السنوي.

وأوضحت النقابة في بيان، الاثنين، أنه تقرر غلق المكتبة لمدة شهر لأعمال الجرد السنوي، وذلك بداية من الأربعاء الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ وحتى ٣٠ يناير ٢٠٢٠.

وطالبت النقابة رواد المكتبة أعضاء الجمعية العمومية بتقبل العذر خلال هذه الفترة.

من جانب آخر يغلق باب الاشتراك والتجديد لمشروع العلاج وتجديد كارنية العضوية بداية من الأربعاء المقبل وحتى نهاية العام الجاري، على أن تعود الخدمة مرة أخرى بداية من ١ يناير ٢٠٢٠، وذلك بسبب أعمال الجرد السنوي.
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