موجز المحاكمات.. جنايات طنطا تقضي بالسجن المشدد 5 سنوات على 6 كونوا خلية إرهابية | عمره ما ركعها.. دفاع متهم في خلية مدينة نصر: المتهمين قالوا ما نعرفهوش

- لمرافعة النيابة .. تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بحرق كنيسة كفر حكيم

-النيابة العامة في مرافعتها بـ داعش الجيزة: عصابة ترافق الشيطان دربًا ومسلكا



أصدر رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم حكما قضائيا ضد 6 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات لجماعة بتهمة الإخوان الإرهابية وحيازتهم مخططات وكتب تحوى أفكارا هدامة ضد الدولة فى القضية رقم 618 جنايات أول طنطا والمقيدة برقم 86 كلى غرب طنطا.



وتعود أحداث الواقعة حينما أمر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بإحالة "أحمد كامل فرغلى طبيب بيطرى، إسلام محمود أمين مهندس مدنى، محمد إبراهيم مصيلحى مندوب دعايه، أحمد السعيد الشرقاوى مشرف بيع، حسن محمد طلبه أمام وخطيب، محمود ربيع على مهندس مدنى حر لمحكمة جنايات طنطا، لمعاقبتهم لقيامهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.



وأعدوا للترويج لارتكاب جرائم إرهابية بالكتابة، بأن حازوا مطبوعات وكتب تحوى أفكارا ومعتقدات تحرض على ارتكاب أعمال عنف والشغب.



كما قررت محكمة جنايات طنطا قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات ومصادرة المضبوطات وتم اقتيادهم إلى سجن طنطا العمومي.



كما استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الي دفاع متهمي القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية مدينة نصر".



والتمس محامي المُتهم إسلام طارق، براءة موكله استنادا على انتفاء صلته بالجماعة محل القضية، وانه لا يتبنى نفس أفكار المُتهمين في التشكيل الإرهابي.



وقال :"موكلي لا يُصلي، وكان يتشاجر مع باقي المتهمين لذلك السبب"، مشيرا الي ان باقي المُتهمين أنكروا علاقتهم بالمتهم، وأنكروا أن يكون عضوًا في الخلية، ودفع بانعدام جريمة الانضمام.



واكد على أن المُتهم لم يُقبض عليه وبحوزته ثمة أسلحة، أو آلات أو مُحررات أو مطبوعات أو ذخائر مما تستخدم في الأغراض الإرهابية، ولم يُضبط مع حساب آلي أو منشورات، ولم يُسافر لخارج البلاد للتدريب فلم يستخرج جواز سفر حتى الآن.



وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم حيث اتهمته انه و آخرين في غضون إبريل 2012 حتى ديسمبر 2012، انضموا لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها، وحازوا محررات و مطبوعات للترويج للجماعة، وحازوا وصنعوا مواد مفرقعة، وحازوا أسلحة نارية لا يجوز إحرازها و ترخيصها بغرض يخل بالأمن العام، وحازوا ذخائر دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها و إحرازها.من جانبه نفى الدفاع عن موكله أن يكون منتميًا أو منضمًا فكريًا لتلك الجماعة، طالبًا ضم التقرير الأمني عنه أثناء فترة تجنيده، مؤكدًا للمحكمة أن خلال فترة التحريات كان مجندًا بإدارة المركبات، وقبض عليه خلال إجازته، مضيفًا بطلب ضم التقرير البحثي المودع بملف المُتهم بمصلحة السجون.



فيما أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة، لجلسة 14 يناير المقبل لتنفيذ الطلبات السابقة ولمرافعة النيابة والدفاع مع استمرار حبس المتهمين.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.



والمتهمون هم كل من عبد الرؤف نجم عبد الوهاب وسعيد يحيا عتريس وحسام السيد زهران وشريف سعد حنفي وياسر سامي إسماعيل علي .. كما حضر طارق ابراهيم احمد زايد عيد وهو المتهم المعاد أوراق محاكمته من محكمة النقض وقامت المحكمة بضمه إلى القضية بالجلسة الماضية.



كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل.



فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.



وفى سياق متصل استمعت محكمة جنايات القاهرة، لمرافعة النيابة العامة في قضية "داعش الجيزة"، المُتهم فيها سبع مُتهمين باعتناق أفكار التنظيم الإرهابي.



واستهل ممثل النيابة العامة مرافعته بكلمات :"بسم الله العدل الحق المنتقم الحليم"، وقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع :" ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفس في طاعة الله، والمُهاجر من هجر الخطايا والذنوب".



وقال ممثل النيابة، جئناكم مدعين بساحة القضاء، أسمى مهنة عرفتها البشرية، ممثلين لمجتمع مكلوم، مجتمع ذاق مرارة الإرهاب مرارًا و تكرارًا"، أضحى الإرهاب مُوجه للدولة المصرية بكافة دعائمها، ضرب ويبطش في أقصى الأرض وأدناها، يقف خلفة فئة باغية وهم حفنة ممن ضلوا و أضلوا و أكثروا الفساد، "ثُلة المصرية منهم براء".



وأكد ممثل النيابة العامة، قُبح العصابة الإرهابية، وقالت عنها "عصابة ترافق الشيطان دربًا ومسلكًا، عصابة اعتنق أعضاءها أفكار متطرفة، نتاجها عقيدة تكفرية و أفعال إرهابية لا دخل للشريعة الإسلامية فيها، يقولون إنها خلافة إسلامية وماهي إلا كذب كذب، فما هي إلا هدم لبلاد المُسلمين، مؤكدا على أن الإسلام منهم براء، فالمسلم هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، وردت النيابة على استحلال الإرهاب لاستهداف المسلمين وغير المسلمين، وأكدت على أن شرع حرم ذلك، مستندة على الحديث النبوي الشريف :" كل المسلم على المسلم حرام .. دمه وماله و عرضه".



وأضاف أن الله كفل حرية العقيدة و الإيمان في بلاد المسلمين، قائلا :"لنا في الرسول اسوة حسنة في كيفية التعامل مع غير المسلمين، ومنهم اليهودي القاطن بجواره، الذي كان يوميًا معتاد على أذية إمام المسلمين، وعندما انقطعت عادته زاره، وأهل نجران حينما فتح مسجده و أقاموا شعائرهم فيه"، "هذه كيفية التعامل مع غير المسلمين، أهل الذمة و العهد، لهم ما لنا وعليهم ما علينا".



وتابع ممثل النيابة، أن المُتهمين تناسوا تعاليم الدين و الحق المبين ممن ادعوا تمسكهم بالدين، وحرضوا على تورع الأمنين، ودم المصريين، وبررا القتل الدين، ألا لعنة الله على الظالمين.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم ود. علي عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى .



كان المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد أحال المتهمين إلى المحاكمة، بعدما كشفت عنه تحقيقات إيهاب العوضي وكيل اول النيابة وبرئاسة شريف عون رئيس النيابة ، عن اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار داعش الإرهابية القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية ، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عن عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقي المتهمين وتوصلت التحقيقات الي قيام قائد الخلية بإعداد برنامج فكرى وإمداد باقي المتهمين بالمطبوعات والإصدارات الداعمة لأفكاره التكفيرية وعقد لقاءات تنظيمية لهم ببعض المساجد بمحيط إقامته بمنطقة بولاق الدكرور .

