رحلة شروق الشمس.. سياح يغنون على قمة جبل موسى فى سانت كاترين.. شاهد



وحصل موقع "صدى البلد" علي فيديو لسياح يغنون على قمة جبل موسى أغاني النصر والفرحة.



وقال صالح عوض أحد شباب الجبالية العاملين بسياحة السفاري فى سانت كاترين إن السياح يشعرون بالفرحة والانتصار والإنجاز عندما يصلوا لقمة جبل موسي، مشيرا إلى أن السياح يعتبرون صعود جبل موسي إنجاز ومغامرة يخوضونها ويسعدون بالوصول إلى القمة.



وتعتبر قمة جبل موسي أعلى قمة جبلية بمصر ترتفع عن سطح البحر فيما يزيد عن 2285 مترا ويصف السياح تلك الرحلة برحلة شروق الشمس.

سادت حالة من الفرحة ونشوة الانتصار بين جموع السياح الذين يقومون بالصعود لرحلة جبل موسي ويغنون أغاني الفرحة والنصر باللغات الأجنبية المختلفة بعد مشاهدتهم شروق الشمس.