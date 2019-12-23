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أخبار البلد

٥٦٠ عملًا في مسابقة جوائز الصحافة المصرية.. والنتيجة خلال ٤٥ يومًا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:09 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
انتهت اللجنة الإدارية بمسابقة جوائز الصحافة المصرية من حصر الأعمال المشاركة في المسابقة هذا العام.

وأكد محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، المشرف على مسابقة جوائز الصحافة المصرية، أن المسابقة هذا العام شهدت أكبر نسبة مشاركة بعد أن بلغ عدد الأعمال الصحفية المشاركة ٥٦٠ عملًا مقارنة ب٥٢٦ عملًا عام ٢٠١٨ و٤٢٨ عملًا عام ٢٠١٧.

وأضاف كامل ، أن المسابقة شهدت تعديلًا في لائحتها بمضاعفة قيمة الجوائز العامة لتبلغ ١٥ ألفا للأولى و٨ آلاف للثانية.

كما وافق المجلس على طلبات 11 زميلة وزميل للمشاركة في المسابقة بأعمال صحفية منشورة في صحف ومواقع غير معتمدة بالنقابة وفقا للائحة المسابقة الجديدة.

وشهد فرع صحافة الفيديو المستحدث هذا العام مشاركة ١٢ عملا لأول مرة، وبلغت أكبر نسبة مشاركة في فرع التحقيقات ب٨١ عملًا تلاه فرع الحوار الصحفي ب٧٠ عملًا.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة المسابقة خلال ٤٥ يوما.
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