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فنانة تشكيلية: الرسم بقشر الخشب قليل من يقدر قيمته الفنية.. فيديو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:49 م
دعاء تليمة، فنانة
دعاء تليمة، فنانة تشكيلية
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ريهام فيكتور
قالت دعاء تليمة، فنانة تشكيلية ترسم لوحات بقشر الخشب، إنها تخرجت من كلية الصيدلية من حوالى 20 سنة وتمارس العمل كصيدلانية حتى الآن، لافتة إلى أنها تمارس هوايتها كفنانة تشكيلية بجانب عملها.

وأضافت دعاء تليمة، خلال لقائها الخاص ببرنامج "in box" المذاع على فضائية "صدى البلد 2"، أن الرسم بالخشب يستهلك وقتا كبيرا جدا، ولكن على الرغم من ذلك فهو فن راق ولا بد من دعمه.

وأشارت الفنانة التشكيلية، إلى أن اللوحة الصغيرة فى رسمها واكتمالها قد تستغرق 3 أسابيع كاملة، وبالنسبة للوحات الكبيرة فقد تستمر بالشهور حتى تنتهى.

وتابعت الفنانة التشكيلية، أن المعارض التشكيلية بالنسبة للرسم على الخشب أفضل بكثير من المعرض المشترك، مشيرا إلى أن المعرض المستقل يعطى فرصة أكبر للتركيز على هذا النوع من الفن بعيدا عن الرسومات الأخرى المختلفة من فن الزيت والفحم والزيت والتصوير وغيرها.

وأكدت أن الرسم بقشر الخشب قليل من يقدر قيمته الفنية، ومدى المجهود المبذول فيه، مضيفة أن ردود الأفعال أصبحت جيدة إلى حد ما وعليها إقبال.
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