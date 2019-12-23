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رياضة

نتائج الشوط الأول من مواجهات مجموعة القاهرة بالقسم الثاني

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:43 م
دوري القسم الثاني
دوري القسم الثاني
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عبدالله هشام
انتهت أحداث الشوط الأول من مباريات الجولة العاشرة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة بتقدم فريق بتروجت على مضيفه منتخب السويس بهدف دون رد.

وجاءت باقي نتائج الجولة بعد الشوط الأول كالتالي:

الترسانة 1-0 القناة
منتخب السويس 0-1 بتروجت
النجوم 1-1 سيراميكا كليوباترا
المريخ 2-1 الداخلية
كوكاكولا 0-0 الزرقا
جمهورية شبين 0-0 النصر
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