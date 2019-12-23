وفاة مريض سكر داخل دورة مياه بمستشفى كفر سعد بدمياط

فوجئ المرضى وعدد من العاملين بمستشفى كفر سعد المركزى بمحافظة دمياط، بوجود جثة لرجل في العقد الخامس من عمره ملقاة على أرضية إحدى دورات المياه بالمستشفى وقد فارق الحياة.



وعلي الفور تم إخطار قسم الشرطة وتبين من الكشف الطبي الأولى لمعاينة الجثة أنه أصيب بغيبوبة سكر وتوفي على إثرها وفوجئ العاملون بالمستشفي بوجود الجثة صباح بعد أن ظل ساعات طويلة داخل دورة المياه.



كما اتضح أن المواطن يدعى وحيد عبدالرحمن وهو مقيم بقرية كفر المنازلة التابعة لمركز كفر سعد، وأن أسرته تبحث عنه طوال الساعات الماضية بسبب اختفائه المفاجئ، علاوة على إصابته بألزهايمر.



تم تحرير محضر بالواقعة، وانتداب طبيب لبيان سبب الوفاة التي اتضح أنها بسبب غيبوبة سكر مفاجئة، وصرحت النيابة بدفن الجثة وتبين ان المتوفي غير مسجل في سجلات المستشفى.