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رياضة

احذروا الفتنة.. أسطورة الزمالك يوجه رسالة للاعبين بعد أزمة عواد وأبو جبل

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:45 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ياسمين تيسير
وجه محمود أبو رجيله نجم فريق الزمالك السابق رسالة لـ لاعبي الفريق خاصة عقب اشتعال الأزمات داخل الفريق خلال الفترة الماضية

وكتب محمد أبو رجيله عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " : " الى لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك احذروا الفتنه وكونوا على قلب رجل واحد.

وأضاف :" الزمالك فوق الجميع "

وتداول الثنائي محم عواد ومحمد أبو جبل صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة شهدت هجوما متبادلا بينهما، والتي رد عليها محمد عواد عبر حسابه الرسمي علي موقع "تويتر" في الوقت الحالي قائلا إنها غير صحيحة وأكد علاقته الطيبة مع جميع زملائه من حراس الفريق.

ويعقد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، جلسة اليوم مع الثنائي عواد وأبو جبل للتحقق من المسألة وسؤال الطرفين حول الواقعة واتخاذ قرار عاجل.
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