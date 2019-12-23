الأكاديمية العربية للنقل البحري توقع اتفاقية تعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اتفاقية تعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات، اليوم على هامش افتتاح معمل إنترنت الأشياء تحت رعاية وزارتي التعليم العالي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وافتتحت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ اليوم الاثنين، معمل مصر لإنترنت الأشياء بالقرية الذكية، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.



افتتح المعمل الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



يأتي إنشاء المعمل الممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بهدف دعم تطوير حلول المدن الذكية من أجل تحسين جودة الحياة، استخدام وتطوير واختبار ودراسة وإجراء البحوث حول إنترنت الأشياء، والعمل كمنصة مفتوحة لتطوير تطبيقات عمودية مختلفة مخصصة أيضًا لمجالات أبحاث أخرى.