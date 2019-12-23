2019 تكتب نهاية أكبر تنظيم إرهابي في التاريخ.. داعش انتهى على الأرض.. وخبراء يحذرون من انتقامه القادم: رعب قد لا نتصوره



قال مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية دان كوتس الثلاثاء (29 يناير 2019) إن التنظيم لا يزال لديه آلاف المقاتلين ما يجعله قادرا على تشكيل تهديد قوي في منطقة الشرق الأوسط وغيرها.



وبعيدًا عن آلاف مقاتلي التنظيم، فقد رأى مراقبون في يناير 2019، أن الهجوم الانتحاري في منبج والذي تبناه "داعش" يشكل صفعة قوية للرئيس الأمريكي ترامب، حيث كان قد أعلن عن نيته سحب قواته من سوريا بالقول قبل أسابيع إن تنظيم "داعش" قد هزم وبالتالي لا مبرر لبقاء الجنود الأمريكيين هناك.



وبعد أربعة أسابيع فقط من إعلان ترامب هزيمة التنظيم قتل الأربعاء 16 يناير 2019، 16 شخصا على الأقل بينهم مدنيّون وأمريكيون، بعدما فجّر انتحاري نفسه داخل مطعم في وسط مدينة منبج الواقعة في شمال سوريا والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديموقراطية.



فبراير

- عودة مقاتلي "داعش". ـ رفض فرنسي وتحفظ ألماني

في رد فعل على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأوروبيين لاستعادة مقاتلي تنظيم "داعش" الأوروبيين في سوريا، رفضت باريس اتخاد أي قرار بهذا الشأن، فيما اعتبرت برلين تنظيم إعادة هؤلاء أمرا "بالغ الصعوبة".



قالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه الاثنين 18 فبراير 2019، إن بلادها لن تتخذ أي إجراء في الوقت الحالي بناء على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحلفاء أوروبيين لاستعادة مئات من مقاتلي التنظيم من سوريا، وستعيد المقاتلين على أساس مبدأ "كل حالة على حدة".



مارس

- نهاية تنظيم داعش في الباغوز

في 23 مارس 2019، أعلنت قوات "قسد" قوات سوريا الديمقراطية القضاء التام على داعش في سوريا، فبعد إعلانها النصرَ الميدانيَ على تنظيم داعشَ الارهابي وانتهائهِ في الأراضي السورية، وجهت قواتُ سوريا الديمقراطية قسد, المدعومةُ من الولايات المتحدة، دعوةً الى الحكومةِ السورية لعقدِ حوارٍ يُبنى على الاعترافِ بالحكم الذاتي شمالَ سوريا، فيما طَلبت قسد من تركيا مغادرةَ الأراضي السورية.



وفي ذلك الشهر من 2019، قالت مصادر محلية إن تنظيم "داعش" عاش "لحظاته الأخيرة" في شرق سوريا، بعدما دفع القصف العنيف على جيبه المحاصر، ثلاثة آلاف من مقاتليه إلى الاستسلام.



وفرق بين بداية عنف الاشتباكات في الأربعاء 13 و23 من مارس 2019 ، 10 أيام أعلن فيها الأكراد انتصارهم على داعش في الباغوز.



أبريل

- داعش وهجمات سريلانكا

قال مسؤول سريلانكي إن هجمات عيد الفصح في بلاده جاءت كرد انتقامي على هجوم نيوزيلندا. وذكرت مصادر مقربة من التحقيق أن شقيقين مسلمين قاما بتفجير فندقين. كما أعلن تنظيم داعش أن مقاتليه نفذوا تلك الهجمات.



ونفذ شقيقان مسلمان التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا فندقين ضمن الاعتداءات، التي وقعت في سريلانكا يوم الأحد وأودت ، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قريب من التحقيق، والشقيقان هما نجلا تاجرِ توابلٍ ثري من كولومبو، وفجرا نفسيهما فيما كان نزلاء فندقي شانجريلا وسينامون جراند ينتظرون دورهم لتناول الفطور، وفق المصدر. وكشف المصدر عن مخطط تم إحباطه لاستهداف فندق رابع في سلسلة التفجيرات، التي استهدفت كنائس وفنادق فخمة.



وقالت وكالة أعماق للأنباء التابعة للتنظيم الثلاثاء (23 أبريل 2019) إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن التفجيرات المنسقة، التي شهدتها سريلانكا وأودت بحياة 321 شخصا وأصابت نحو 500 آخرين.



يونيو

- اعتقالات لقيادات داعش

في يوم الثلاثاء 25 يونيو 2019، أفصح التحالف العربي الذي تقوده السعودية عن "عملية نوعية ناجحة" أفضت إلى إلقاء القبض على أمير تنظيم "داعش" في اليمن "أبو أسامة المهاجر". وحسب التحالف فإن قوة سعودية يمنية مشتركة نفذت العملية داخل اليمن.



*اعتقال مسئول استخبارات داعش فى محافظة كركوك العراقية

في الأربعاء 26 يونيو 2019، ألقت الأجهزة الأمنية العراقية، القبض على أحد قادة تنظيم "داعش" الإرهابى، عمل "مسؤولا للاستخبارات" في محافظة كركوك، شمالي البلاد، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.



وأعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى ، أن قوة من وكالة الاستخبارات، بجهود مكثفة، ومتابعة مستمرة، ألقت القبض على احد عناصر عصابات "داعش" الإرهابية في "محافظة كركوك".. وأوضحت الخلية، أن العنصر، كان يعمل "مسؤولا لاستخبارات "داعش"، ونوهت الخلية، إلى أن عملية إلقاء القبض، تمت بعد ورود معلومات دقيقة من مصادر مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية، حيث اتخذت بحقه الإجراءات القانونية أصوليا.



تقرير أوروبي عن تزايد اعتماد داعش على النساء في الغرب

أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) الجمعة (14 يونيو 2019) أن النساء يلعبن دورًا كبيرًا في تنظيم (داعش)، في القتال على خط الجبهة وكذلك في الأنشطة الإرهابية في الغرب، محذرة من أنه يمكن أن يكون لهذا عواقب بعيدة المدى على الجماعات الأخرى. وقالت "يوروبول" إن أدوار النساء تمتد عبر قطاعات "الإعلام وشرطة مراقبة السلوك والأخلاق والصحة والتعليم"، وهي المسؤوليات التي لن يتمكن من دونها التنظيم، الذي أعلن نفسه خلافة إسلامية، من العمل.



يوليو

- السجن خمسة أعوام لألمانية عائدة من تنظيم "داعش"

قضت المحكمة العليا في شتوتجارت الألمانية الجمعة (الخامس من يوليو 2019) بسجن امرأة ألمانية لمدة خمسة أعوام بتهمة الانتماء لتنظيم (داعش) الإرهابي. وكانت المتهمة الشابة (32 عامًا) عاشت في سوريا والعراق خلال الفترة من نهاية عام 2013 حتى أغسطس عام 2017.





وتم القبض عليها في منتصف عام 2018 في مدينة بادن-بادن الألمانية عقب عودتها من هناك. وطالب الادعاء العام بسجن المتهمة لمدة ستة أعوام، بينما طالب محاميها بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وكانت المتهمة تبرأت من التنظيم خلال المحاكمة.



*داعش يتبنى عملية طرابلس في 05/07/2019



أغسطس

- تقرير أمريكي يؤكد استعادة داعش نشاطه بسوريا والعراق

في 8 أغسطس 2019، ذكر تقريرٌ لوزارةِ الدفاع الأمريكيّة، أنّ تنظيمَ داعش الإرهابي عاود الظهور في سوريا، وعزّز قدراته في العراق. وأرجع التقرير ذلك إلى أن القوّات المحلّية غير قادرة على مواصلة عمليّات طويلة الأجل.



سبتمبر

- داعش يتبنى تفجير كربلاء

في 21 سبتمبر، تبنى تنظيم داعش تفجير عبوة ناسفة استهدفت قبلها الجمعة ، حافلة صغيرة في مدينة كربلاء جنوب بغداد وأسفر عن مقتل 12 شخصا. وقال التنظيم المتطرف في بيان على حسابه على تطبيق تلجرام إن "جنود الخلافة" استهدفوا "حافلة لزوار الرافضة المشركين في مدخل مدينة كربلاء بتفجير عبوة ناسفة"، لافتا إلى "هلاك عشرة مشركين وإصابة سبعة آخرين".



*تقرير دولي يحذر من أن داعش يخطط لاقتحام سجون ومخيمات في العراق وسوريا

كشف معهد دراسات الحرب عن استعداد تنظيم داعش لتنفيذ عملية لتحرير عناصر المعتقلين في السجون العراقية والسورية، فضلًا عن المحتجزين في مخيمات النازحين، وذلك بعد خطاب زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي الأخير الذي دعا فيه عناصر داعش بتحرير زملائهم.



وذكر المعهد (26 سبتمبر 2019) إن “تنظيم داعش يستعد لتحرير مقاتليه الموالين وأتباعهم من السجون ومخيمات النزوح في جميع أنحاء سوريا والعراق، إذ أشار أبو بكر البغدادي إلى بداية هذه الحملة في خطاب 16 سبتمبر 2019، حيث دعا فيه مقاتليه إلى تحرير السجناء وإنقاذ النساء في معسكرات النزوح”.



أكتوبر

- "داعش" يؤكد مقتل زعيمه البغدادي ويعين خلفًا له

في يوم الأحد 27 أكتوبر 2019، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، في عملية خاصة نفّذَتها بلاده في إدلب شمال غرب سوريا. وأكد ترامب أن البغدادي قُتل مع 3 من أطفاله شمال غرب سوريا، وأوضح أن "البغدادي قتل بعد تفجير سترته المفخخة" عندما حوصر في نفق.



وعين تنظيم "داعش" الإرهابي أبو إبراهيم الهاشمي القرشي قائدًا له، خلفًا لزعيمه أبي بكر البغدادي، الذي قتل على يد قوات أمريكية خاصة. وطلب التنظيم من أتباعه "إعلان الولاء للقائد الجديد لداعش".



أكد تنظيم (داعش) الخميس (31 أكتوبر 2019) في تسجيل صوتي نشرته حسابات للتنظيم الإرهابي على تطبيق "تلجرام" مقتل زعميه أبي بكر البغدادي في أعقاب غارة أمريكية. وأعلن "داعش" تعيين خلف للبغدادي قال التسجيل الصوتي إنه يدعى أبا إبراهيم الهاشمي القرشي.



كما أكد التنظيم، الذي سيطر على مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا بين عامي 2014 و2017، وارتكب فظائع روعت معظم المسلمين، مقتل المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر. وقتل البغدادي في إدلب بشمال غرب سوريا.



نوفمبر

- إفتاء الأزهر: داعش في المرتبة الأولى في مؤشر الإرهاب خلال شهر نوفمبر

في الأربعاء، 27 نوفمبر 2019، أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، مؤشر الإرهاب الأسبوعي الذي يتناول بالرصد والتحليل خارطة الإرهاب حول العالم، وشهد المؤشر لهذا الأسبوع في الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر الجاري، 20 عملية إرهابية ضربت 11 دولة أسقطت 161 ما بين قتيل ومصاب، وذلك بزيادة 7 عمليات إرهابية عن الأسبوع الماضي الذي شهد 13 عملية إرهابية.



وحل تنظيم (داعش) في المرتبة الأولى من حيث التنظيمات الأكثر تنفيذًا للعمليات الإرهابية بواقع 5 عمليات إرهابية بما نسبته 25% من عدد العمليات الإرهابية، وجاء في المرتبة الثانية من حيث التنظيمات الأكثر تنفيذًا للعمليات كل من (طالبان-حركة الشباب الصومالية) بواقع 3 عمليات إرهابية لكل منها بما نسبته 15%.



*يوروبول: إغلاق 26 ألف موقع إلكترونى وحسابات يستخدمها تنظيم داعش



في الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019، أطلقت وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول حملة بإغلاق حوالى 26 ألف موقع وحساب عبر الانترنت التى يستخدمها تنظيم داعش للدعاية الإرهابية، وقالت إنها وجهت ضربة قاسية لوجود داعش على الانترنت بإغلاق تلك المواقع. وتم تنفيذ تلك الحملة لتفكيك أنشطة تنظيم داعش عبر الإنترنت فى الفترة ما بين 21 و24 نوفمبر، بالتنسيق مع وحدة الانترنت فى الاتحاد الأوروبى، وفقا لصحيفة "كوبى" الإسبانية.



في أواخر نوفمبر، تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 40 عامًا في بروكلين في نيويورك بزعم مساعدته "المنظمة الإرهابية العازمة على قتل الأمريكيين" ، ولتشجيعها على شن هجمات على الأراضي الأمريكية، حسبما أعلنت السلطات الفيدرالية.

ينايررغم تقهقر تنظيم "داعش" من معظم الأراضي التي كانت تحت سيطرته، إلا أن التنظيم الإرهابي مازال يحتفظ بقوة بشرية تعد بآلاف المقاتلين في العراق وسوريا، حسب تقرير جديد للمخابرات الوطنية الأمريكية.