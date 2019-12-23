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محافظات

محافظ أسوان يلتقى أعضاء فرع المجلس القومى للمرأة.. فيديو وصور

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:20 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأعضاء المجلس القومى برئاسة الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس بأسوان استمرارًا لحرص محافظة أسوان على التواصل المباشر مع جميع فئات وطوائف المجتمع الأسوانى.

وأكد المحافظ ضرورة إعلاء قيمة العمل الجماعى والإصرار على النجاح والسعى الجاد لإحداث طفرة ملحوظة بمختلف القطاعات تعمل على إعادة أسوان لسابق عهدها وذلك من خلال إعطاء الأولوية للتحديات والمشاكل العاجلة التى يعانى منها المواطن البسيط وفى مقدمتها مشاكل النظافة العامة والبنية الأساسية والمرافق والمنشآت الخدمية.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرصه على دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وبمختلف المجالات لتساهم بشكل فعال فى عمليات التطوير والتنمية الشاملة الجارية حاليًا بمختلف القطاعات.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة استثمار الدور الحيوى للمرأة فى المجتمع واستغلاله فى تكثيف الجهود لنشر الوعي بالسلوكيات الإيجابية بين المواطنين وخاصة الشباب مع شحذ الهمم للعمل الجاد ومساندة الجهود التنفيذية المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات وخاصة فى منظومة النظافة الجديدة التى تنفذها المحافظة حاليًا لخلق بيئة نظيفة وواجهة حضارية وجمالية لأسوان عاصمة الشباب الإفريقى أمام زائريها وضيوفها من مختلف أنحاء العالم.

وخلال اللقاء أكد أشرف عطية حرص المحافظة لدعم ومساندة كافة الجهود والمبادرات التى تساهم فى النهوض بالمجتمع المحلى وتحقيق التنمية المستدامة فى كافة القطاعات.

وعقب استماع المحافظ لمختلف الآراء ومقترحات أعضاء المجلس القومى للمرأة من أجل توظيفها بما يصب فى الصالح العام استعرضت الدكتورة هدى مصطفى ملخصا سريعا لأهم اختصاصات المجلس القومى ودوره فى تقديم الاقتراحات العامة للنهوض بالمجتمع ومؤسساته وخاصة فى مجال شئون المرأة مع تمكينها من أداء دورها الإقتصادى والإجتماعى والعمل على دمج هذه الجهود فى برامج التنمية الشاملة بمختلف المراكز والمدن.

كما عرضت هدى مصطفى أيضًا موجزا مختصرا لكافة الجهود والأنشطة والفعاليات التى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة على مستوى المحافظة والتى تهدف إلى رفع الوعى لدى المرأة الأسوانية فى مواجهة القضايا العامة مثل المشاركة فى تنفيذ مبادرة النظافة العامة " نظف بلدك "، بجانب تنبى العديد من مبادرات التطوير والتجميل بمختلف القرى والمدن ومنها قريتى الشطب بدراو والسبوع بنصر النوبة، بالإضافة للمساهمة فى التمكين الإقتصادى والإجتماعى للمرأة من خلال مساعدتها فى استخراج بطاقات الرقم القومى ودعم جهود التسويق للمنتجات البيئية واليدوية للمرأة الأسوانية، علاوة على تنظيم كثير من المؤتمرات والندوات التوعوية والتثقيفية.
محافظ أسوان يلتقى أعضاء فرع المجلس القومى للمرأة.. فيديو وصور
محافظ أسوان يلتقى أعضاء فرع المجلس القومى للمرأة.. فيديو وصور
محافظ أسوان يلتقى أعضاء فرع المجلس القومى للمرأة.. فيديو وصور
محافظ أسوان يلتقى أعضاء فرع المجلس القومى للمرأة.. فيديو وصور
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