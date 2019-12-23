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فن

كده عيب.. طرح كليب لـ نعوم

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:26 م
نعوم
نعوم
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أحمد عمر
طرحت شركة "مزيكا" على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، وعلى محطات الراديو للمطربة الصاعدة "نعوم" فيديو كليب جديدا بعنوان "كده عيب" من كلمات وليد رياض وألحان محمد غنيم وتوزيع أشرف البرنس ومن إخراج مازن نيازى.. وتحت إشراف عبد العظيم خلاف مدير إدارة الفنانين.

الكليب تم تصويره فى استوديو مصر، واستغرق يوما كاملا، ودارت فكرته فى إطار جو من الفرح والبهجة والاستعراض بمشاركة مجموعة من الراقصات، وشاركت نعوم أيضا فى الرقصات وذلك بعدما قامت بعمل تدريبات لمدة أسبوع مع مصممة الرقصات مها وقد ونال أداؤها إعجاب الجميع.

المطربة نعوم من الأصوات الشعبية القوية التى ستظهر على الساحة وسيكون لها دورًا بارزا فى عالم الغناء الشعبى ويتوقع لها عدد كبير من النقاد والجمهور نجاحها فى أغنيتها الجديدة "كده عيب"..

ويذكر أن الكليب سوف يعرض على قناة مزيكا الخميس القادم.. ويقول مطلعه:

‎ ‎كده كده كده كده لا

كلنا ماشيين بالزق

‎كده كده كده كده عيب

‎ده الرزق ف علم الغيب
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