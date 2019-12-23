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تعليم

عميد معهد دول حوض النيل بالفيوم يشارك بمؤتمر الشئون الخارجية بمشاركة «شكرى»

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:14 م
عميد معهد دول حوض
عميد معهد دول حوض النيل بالفيوم يشارك بمؤتمر الشئون الخارجية
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شارك اليوم الدكتور عدلي سعداوي عميد معهد والبحث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، في المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية برئاسة السفير الدكتور منير زهران، تحت عنوان "أمن الشرق الأوسط: الفرص والتحديات" بحضور وزير الخارجية سامح شكري.

وأكد دكتور عدلي سعداوي أن مؤتمر أمن الشرق الأوسط: الفرص والتحديات" يأتي لمناقشة التحديات غير المسبوقة التي تشهدها منطقتنا وما يحيق بها من مخاطر وتحديات وأطماع، مشيرا إلى أن هذا الموضوع متعدد الجوانب ولا يؤثر فقط على دول المنطقة، ولكن على السلم والأمن الدوليين بصفة عامة. 


وأشار إلى أن هذا المؤتمر السنوي يتواكب مع الاحتفال بالعيد العشرين لتأسيس المجلس المصري للشئون الخارجية، قائلا:"بعد مرور عشرين عامًا على إنشاء المجلس عام 1999 أنتهز هذه الفرصة لأجدد خالص الشكر والعرفان على مساهمة وزارة الخارجية السنوية في دعم أنشطة مجلسنا، حتى امتد نشاط المجلس ليشمل التعاون والتشاور المنتظم مع المجالس المثيلة بما يعزز مكانة مصر الخارجية ويدعم سياستها الخارجية".

وأضاف إن شراكات المجلس قد بلغت ما يزيد على ثلاثين مع مراكز البحث ومنظمات المجتمع المدني في قارات العالم الخمس، وآخرها معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح "UNIDIR"، منوها بأن المجلس يتمتع بصفة استشارية ومراقب لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى الأمم المتحدة.
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