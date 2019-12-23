AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الإدارية العليا: حرمان الطالب من كلية يرغبها وفق مجموعه مخالف للقانون

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:27 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
Advertisements
كتب محمد زهير
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، قرار مكتب التنسيق والمتضمن ترشيح طالبة حاصلة علي الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / ٢٠١٧ لكلية تربية ابتدائي بالمنصورة أعمالًا لقاعدة التوزيع الجغرافي .

وقضت المحكمة بتمكينها من تعديل ترشيحها إلى المعهد الفني الصحي ببورسعيد خارج النطاق الجغرافي لها ، لرغبتها الالتحاق به وفق مجموعها .

وتبين للمحكمة ، أن الطالبة حاصلة علي مجموع 355,5 درجة، من إدارة شرق المنصورة التعليمية، وترغب في الالتحاق بأحد المعاهد الفنية الصحية ولم تتح لها جهة الإدارة تسجيل رغبتها إلا في المعهد الفني الصحي بالمنصورة فقط تطبيقًا لقاعدة التوزيع الجغرافي، ورفض مكتب التنسيق قبولها بهذا المعهد لعدم حصولها على الحد الأدنى للدرجات الذي قبله هذا المعهد ، وهو 378درجة، في حين أن المعهد الفني الصحي ببورسعيد كان الحد الأدنى للقبول به أقل من المجموع الذي حصلت عليه الطالبة .

ومن ثم حرمان مكتب التنسيق من تسجيل الطالبة رغبتها في الالتحاق بالمعهد الفني الصحي ببورسعيد وقبولها به، مخالفًا للقانون، ويجب إلغاؤه .

وأكدت المحكمة أن شروط قبول توزيع الطلاب يتمثل في الجدارة والكفاءة للمجموع الكلي للطالب في الثانوية العامة بحسبانه المعيار الموضوعي الوحيد لشغل الطالب لأحد المقاعد بالكلية التي يرغبها وتقبل مجموعه، فينبغي عليها ألا تغلق أبوابها دون الحاصلين على الحد الأدنى للدرجات التي قبلتها،أو أن ترفض قبولهم بمقولة أن القبول بها مقصور على القاطنين في رقعة جغرافية محددة .

وأضافت أن الأخذ بقاعدة التوزيع الجغرافي والالتفات عن مجموع الدرجات يعتبر تمييز مجاف للدستور لما يظاهره من تفضيل تحكمي على أساس توزيع جغرافي ينال من حق الطالب في الالتحاق بنوع التعليم والكلية التي يرغب في الالتحاق بها .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد شكوى الاطباء من المساواة بهم | ما تريد معرفته عن خريجي المعاهد الصحية

ترشيحاتنا

5 تصريحات مثيرة لـ مرتضى منصور حول أزمات نادي الزمالك

وزير المالية يدعو "النواب" لإجراء تعديل تشريعي في قانون الخدمة المدنية

حقيقة وجود رأس الحسين بمصر .. مستشار المفتي يحسم الجدل

فيديوجراف| ودع الأرق وتناول المنوم الطبيعي

مران الزمالك اليوم.. جنش يزف بشرى سارة للجماهير البيضاء

عماد الدين حسين يكشف سبب تأخر الإعلان عن التعديل الوزاري..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممنوع لمرضى الضغط العالى.. 5 أضرار لـ الشاى الأسود

بدون مكياج | لوك صادم لـ كاردي بي في ميامي ..صور

تصور لحظة إصابة طفلها بـ"نوبة صرع" لهذا السبب.. شاهد