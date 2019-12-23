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رياضة

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب في الدوري

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:16 م
فريق الاسماعيلي
فريق الاسماعيلي
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حبيبة معتز
اعلن الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي بقيادة ادهم السلحدار ومحمد محسن ابوجريشه، عن تشكيل فريقه الاساسي لمواجهة المقاولون العرب في المباراة التي ستجمع بين الفريقين بعد قليل علي ملعب الاخير بالجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالاتي :

محمد مجدي
محمود البدري ومحمد هاشم ومحمد مجدي واحمد ايمن

محمد الشامي ومحمد دونجا ومحمد مخلوف وعبدالرحمن مجدي

طارق همام وشيلونجو
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