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ثقافة

الأربعاء .. حفل توزيع جوائز النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:59 م
صدى البلد
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طارق موسى
تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، حفلا لتوزيع جوائز الاتحاد والجوائز الخاصة التي يشرف عليها، وأداء القسم للأعضاء الجدد في تمام الخامسة من مساء الأربعاء الموافق 25/12/2019.

وقد أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، عن جوائز النقابة لعام 2019 .

أولًا : جائزة التميز ( و قيمة كل منها 10000 جنيه ) وقد جاءت كالآتى:
جائزة التميز فى شعر العامية حصل عليها فؤاد حجاج، والتميز فى شعر الفصحى حصل عليها أحمد عبد الحفيظ شحاتة، التميز فى الرواية ذهبت لـ فتحى إمبابى، كما حصل عليها خيرى حداد، وفى النقد الأدبى الدكتور عونى عبد الرؤوف، وعلم اللغة حصل عليها الدكتور مراد عبد الرحمن مبروك.

ثانيا : جوائز الاتحاد ( وقيمة كل منها 10000 جنيه) وقد جاءت كالأتى :
جائزة شعر الفصحى فاز بها الشاعر محمد محمد عيسى، والنقد الأدبى فاز بها الدكتور عبد الحكم العلامى، وجائزة القصة القصيرة فازت بها الدكتورة عزة بدر، وشعر العامية فازت بها الشاعرة الدكتور سحر سامى، وجائزة رواية الخيال العلمى فاز بها صلاح معاطى، وأدب ألأطفال فازت بها الدكتورة إيمان سند.

ثالثا : الجوائز الخاصة ، وقد جاءت كالأتى :
جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيد: (وقيمتها 5000 جنيه) فاز بها طه أحمد الشريف، جائزة المرحوم يوسف أبو ريه (وقيمتها 5000 جنيه ) فاز بها منير عتيبه، وجائزة محمد سلماوى (وقيمتها 5000 جنيه) فاز بها محمد الصواف.

وقد تم حجب جائزة الدكتور حسن البندارى حيث لم يتقدم إليها سوى شخص واحد ولم يحصل على النسبة المقررة للفوز بالجائزة فى حالة العمل المفرد وهى نسبة الـ85% ، وأيضًا تم حجب جائزة الدكتور عبد الغفار مكاوى حيث لم يتقدم لها أحد.
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