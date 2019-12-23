معارك الدفاع عن الوطن والدروس المستفادة.. ندوة في جامعة الدلتا

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم خلال زيارته جامعة الدلتا ندوة القاها الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق تحت عنوان "معارك الدفاع عن الوطن والدروس المستفادة " بحضور الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا والدكتور يحيي المشد رئيس الجامعة وعمداء الكليات المختلفة وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة .



وأكد محافظ الدقهلية أن مصر دولة عظمى بأبنائها وشبابها ولابد من تكاتف الجميع من اجل الدفاع عنها ضد الإرهاب والتطرف والحاقدين علي أمنها واستقرارها باعتبارها الأمن والأمان لمنطقة الشرق الأوسط .



وأشار المحافظ إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حريص علي بناء الإنسان المصري صحيا وعلميًا وتحسين البيئة وتطوير منظومة النظافة من أهم الملفات في المرحلة المقبلة التي تتطلب العمل والفعل وليس الكلام .



وفي السياق ذاته أشار مختار الي انه ستكون هناك مبادرة تحت عنوان " الفصل من المنبع " بالتنسيق مع جامعة المنصورة وجامعة الدلتا ومديرية التربية والتعليم لشرح فوائد الفصل من المنبع لطلاب المدارس والجامعات لنشر هذه الثقافة داخل الأسرة ولتكون النواة الأولي للحفاظ علي نظافة البيئة والشوارع .



وقال المحافظ سيتم إنشاء ثلاث مصانع لتدوير القمامة علي اعلي مستوي وطبقًا للمواصفات العالمية الأول في المنطقة الشمالية ويضم ٧ مراكز والثاني في المنطقة الجنوبية ويضم ٧مراكز والثالث في المنطقة الشرقية ويضم أيضا ٧ مراكز للقضاء علي مشكلة تدوير القمامة على مستوى المحافظة .



وأكد محافظ الدقهلية أن مكتبه مفتوح للجميع لعرض الأفكار والمقترحات من أجل النهوض بالمحافظة في شتي المجالات ولتلقي الشكاوى وحلها وانني وجميع العاملين بالجهاز التنفيذي نعمل من اجل خدمة المواطنين .



وقدم الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا درع الجامعة الي محافظ الدقهلية تقديرًا لدوره الملموس في النهوض بالمحافظة ودعمه للجامعة لمواصلة مسيرتها العلمية .



