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أخبار البلد

مناهضة العنف ضد المرأة.. ندوة بالمجلس القومي

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:47 م
القومى للمرأة
القومى للمرأة
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امل مجدى
فى إطار حملة الـ 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التي أطلقها المجلس القومى للمرأة، نظم منتدى منظمات المجتمع المدنى بالمجلس اليوم ندوة بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة وتوعية الأسرة المصرية بأضرار ختان الإناث" بحضور الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس ومقرر المنتدى والدكتورة نسرين البغدادى عضوة المجلس ، وعضوات وأعضاء لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس ، وأعضاء الجمعيات الأهلية التابعة للمنتدى ، وعددًا من سيدات وفتيات حي الاسمرات .

أكد الدكتور نبيل صموئيل أن الندوة تستهدف التوعية بقضايا العنف ضد المرأة وخاصة قضية الختان ، وأشار إلى أن المنتدى يولى اهتماما كبيرًا بقضايا العنف ضد المرأة .

فيما تناولت الدكتورة نسرين البغدادى ثأثير المعتقد الديني المغلوط علي المرأة وما تعانيه .

وعرضت الدكتورة امل فيليب المستشار الاجتماعى والصحى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس الاضرار الصحية لختان الاناث والنسب والتوزيع الجعرافى له ، وتناول الدكتور سامح يسرى استشارى الصحة النفسية الجانب النفسي لاجراء جريمة ختان الاناث وان صدمة التعرض للختان لا يتم محوها من ذاكرة المرأة مع مرور الوقت .

وفى ختام الندوة عرض الدكتور نبيل صموئيل مجموعة من التوصيات التى خرجت بها الندوة وهى أنه لا تراجع عن ان الختان جريمة في حق المرأة ، و التركيز علي دور الاعلام في مكافحة هذه الجريمة ، وضرورة اجراء دراسات اجتماعية وطبية لتفسير الظاهرة والاستعانه بنتائج هذه الدراسات في تغيير النظرة الي جريمة ختان الاناث ، والتركيز علي القضية الجدلية للمفاهيم الدينية المغلوطة والتى تقف حائلا نحو تغيير السلوك نحو محاربة الجريمة .

تضمنت الندوة عرضًا مسرحيًا تفاعليًا بعنوان " كلمة السر" لفرقة من كل حتة للفنون ، و شهد العرض تفاعل كبير من جانب الحضور بكيفية التعامل مع حالات مثل التحرش والاستغلال الاقتصادى للمرأة ، كما تضمنت عرض فيلم " وبس" انتاج جمعية الفن للتنمية .
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