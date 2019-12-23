بفستان صوف.. زوجة تامر حسني تبهر الجمهور بأنوثتها

نشرت الفنانة بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام.



وظهرت زوجة الفنان تامر حسني، بإطلالة شتوية انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية فستان باللون الموف الفاتح، ونسقت مع هذه الإطلالة حذاء تايجر وحقيبة صغيرة باللون التيجر، وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.



أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البينك.