AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان صوف.. زوجة تامر حسني تبهر الجمهور بأنوثتها

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:19 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
نشرت الفنانة بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وظهرت زوجة الفنان تامر حسني، بإطلالة شتوية انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية فستان باللون الموف الفاتح، ونسقت مع هذه الإطلالة حذاء تايجر وحقيبة صغيرة باللون التيجر، وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البينك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملابس شتوية.. زوجة تامر حسني تبهر متابعيها بإطلالة من إيطاليا.. شاهد

جمبسوت مكشوف الكتفين.. سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة

شاهد.. هنا الزاهد برفقة زوجها بإطلالة جريئة

بـ كرافت جلد | إيمان العاصي بإطلالة غريبة أمام المرآة

بملابس محتشمة.. منة فضالي بإطلالة شتوية سوداء

بفستان قصير.. زوجة عماد متعب تبهر الجمهور بأنوثتها

ترشيحاتنا

السويسري فايلر يشيد بلاعبي إنبي

للرجال فقط .. عصير سحري لتعزيز الصحة الجنسية

تصور لحظة إصابة طفلها بـ"نوبة صرع" لهذا السبب.. شاهد

حقيقة وجود رأس الحسين بمصر .. مستشار المفتي يحسم الجدل

عاجل |عودة ألبرت شفيق رئيسا لشبكة قنوات ON

بفستان ستان.. نادين نسيب تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان صوف.. زوجة تامر حسني تبهر الجمهور بأنوثتها

رد فعل عروس تجاه شقيقتها بعد تعرضها لحادث يثير الاستياء.. تفاصيل

ملابس جريئة وشيشة.. عارضات أزياء أثرن الجدل خلال زيارة الأهرامات