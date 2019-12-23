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ملفات

رسائل السياحيين لـ العنانى: دمج السياحة بقانون الاستثمار.. لا تستمع إلى أهل الثقة فقط.. ونفذ القانون

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:56 م
الدكتور خالد العنانى
الدكتور خالد العنانى وزير السياحة و الاثار
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محمد الاسكندرانى
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  • دمج السياحة بقانون الاستثمار.. الملف الأبرز على مائدة الوزير الجديد


48 ساعة مضت على تولى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار حقيبة الوزارة فى التعديل الوزارى لتعقبه آمال وطموحات السياحيين التى لا تنتهى نحو الارتقاء بالقطاع موجهين إليه بعض النصائح أبرزها الاهتمام بملفات السياحة الثقافية والترويج وتنفيذ القانون نسردها فى السطور القادمة.

وجه إيهاب عبد العال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر السياحة، وأمين صندوق جمعية السياحة الثقافية رسالة إلى وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى ألا يستمع إلى أهل الثقة فقط وتنفيذ الأحكام القضائية السابقة فى عدد من القضايا.

أكد عبدالعال لـ«صدى البلد» أننا نتوقع أن يكون هناك اهتمام بملف السياحة الثقافية وتنشيطها الفترة الراهنة على يد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى خاصة محافظتى الأقصر وأسوان من حيث البنية الأساسية والترويجية.

وأشار أمين صندوق جمعية السياحة الثقافية إلى أن الفترة الراهنة تتطلب من وزير السياحة والآثار الجلوس مع القطاع بالكامل لمعرفة مشكلاته ومتطلباته لوضع رؤية مستقبلية والبت فى العديد من القضايا.

وناشد عبد العال الوزير التنسيق مع الوزارات الأخرى والمحليات لإزالة كافة التحديات السياحة.

أعرب عن تفاؤله بوجود نائبة الوزير غادة شلبى الذى تتعدد تحركاتها نحو السياحة الإلكترونية، مشيرا إلى انتظارنا خطة تنشيط واضحة ومعلومة لدى القطاع الذى يقوم بتنفيذها.

قال محمد عثمان الخبير السياحى ورئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر إن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار يعد الرئة الأساسية لتسويق القطاع السياحي في الفترة الماضية بمجموعة الاكتشافات التى أعلن عنها لتكون العمود الفقرى التى تستند عليها السياحة الثقافية.

وأكد عثمان فى تصريح لـ"صدى البلد" أن هناك عددا من الملفات المهمة التي يفترض أن تشمل رعاية وزير السياحة والآثار، أهمها الاعتماد على المقاصد السياحية المختلفة خاصة الأقصر وأسوان والعمل على أن تكون "براند ديستناشن" مقصدا سياحيا منفصلا بأجندة سياحية وبوسائل ترويج مختلفة لأنه ليس من العقل أن تكون شرم والغردقة والأقصر فى سلة تسويق واحدة.

أشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر إلى ضرورة النظر وبسرعة إلى الطيران العارض خاصة خطوط "إنجلترا- الأقصر" و"اوزاكا -الاقصر" و جنوب شرق آسيا عبر التنسيق مع وزارة الطيران المدنى فى هذا الأمر.

وطالب بوضع سياسة تسويقية ترويجية يشترك فيها القطاع الخاص لعمل أجندة قوية للتسويق والترويج بالإضافة إلى الاهتمام بالاكتشافات الأثرية ووضعها على أجندة التسويق و الترويج السياحى.

وناشد وزير السياحة والآثار بتنظيم لجان استماع بشكل دورى خلال الفترة المقبلة للاستفادة من الخبراء بالإضافة إلى إنشاء غرفة عمليات لرصد حركة السياحة من الأسواق الواردة والمختفية والواعدة.

قال كامل أبو على رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار لديه العديد من الملفات الهامة على طاولته أبرزها استكمال ما وضعته الوزيرة السابقة.

أكد كامل فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن أبرز الملفات الواجب الالتفات إليها فتح الاستثمار السياحي وإعادة النظر فى قانون الاستثمار لتكون السياحة جزء منه.

أشار إلى أن الترويج والتنشيط ملف هام الفترة الراهنة يتطلب تطبيق أفضل النماذج الدولية على ترويج سياحة مصر والتنوع مؤكدا أن الوزير شخصية جيدة وعلينا منحه الوقت ليظهر نتائج عمله.

يذكر أن شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية.
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