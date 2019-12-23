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أخبار العالم

بعد وفاة رئيس الأركان.. نقل الرئيس الجزائري المؤقت السابق إلى المستشفى نفسه

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:16 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت قناة روسيا اليوم بأن الرئيس الجزائري المؤقت السابق عبد القادر بن صالح، نقل إلى المستشفى العسكري بعين النعجة في العاصمة.

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من وفاة رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح، بشكل مفاجئ، صباح اليوم الاثنين عن عمر ناهز 80 عاما إثر أزمة قلبية أصابته في منزله.

ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نص البيان وهو كالآتي: "يعلن رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد المجيد تبون، ببالغ الحسرة والأسى، عن وفاة المجاهد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي فاجأه الأجل المحتوم صباح هذا اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019، على الساعة السادسة صباحًا، بسكتة قلبية ألمت به في بيته، ونُقل على إثرها إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة.

وأضاف البيان "بهذا المصاب الجلل تفقِد الجزائر أحد رجالاتها الأبطال الذي بقي إلى آخر لحظة وفيا لمساره الزاخر بالتضحيات الجسام التي ما انقطعت منذ أن التحق في سن مبكرة بصفوف جيش التحرير الوطني الذي ترعرع في أحضانه وتشرَّب منه جنديًا فضابطا فقائدًا مجاهدًا عقيدةَ الوفاء للوطن والشعب".

وتابع البيان إنها "لفاجعة أليمة قاسية أن تودع الجزائر في هذا الوقت بالذات – وعلى حين غرة – قائدا عسكريا بمآثر وخصال الفريق أحمد قايد صالح، المجاهد الذي صان الأمانة وحفظ الوديعة وأوفى بالعهد في فترة من أصعب الفترات التي اجتازتها البلاد، لمِا حباهُ الله به من حكمة وتبصّر وصفاء ووفاء للجزائر وللشهداء الأبرار ومن إخلاص للشعب الجزائري الأبي إخلاص تشهد عليه المرافقة الوطنية الصادقة والعمل الدؤوب المثابر على المرور بالجزائر إلى الأمن والأمان، آمنة مستقرة وشامخة".
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