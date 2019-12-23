الرعايات والحضانات والتأمين الصحي الشامل | أبرز الملفات على طاولة وزيرة الصحة

جرى أمس تعديل وزاري محدود احتفظت من خلاله الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بمنصبها.



وتوجد مجموعة من الملفات على مكتب الوزيرة نستعرض أبرزها فيما يلي :



- التأمين الصحي الشامل

بدأ التشغيل الفعلي بأولي محافظات المرحلة الأولى بورسعيد عندما أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء فعليا في المشروع و تجريبيا بمحافظات جنوب سيناء، الإسماعيلية، الأقصر، بتسجيل المواطنين والبدء في إعداد البنية التحتية للمستشفيات .



- أسرة الرعاية والحضانات

من الملفات التي أدت إلى استياء عدد كبيرة من نواب البرلمان والرأي العام ما يتعلق باسرة الرعاية المركزة ونقصها الأمر الذي يترتب عليه في كثير من الأحيان وفاة الشخص دون العثور على سرير عناية مركزة ، لم يختلف الأمر كثيرا فيما يتعلق ب، حضانات الأطفال التي تعد بمثابة اكثر الازمات أرقى ولاسيما في ظل حالة النقص الشديد وارتفاع أسعار الحضانات الخاصة التي تتخطى آلاف الجنيهات في اليوم .



- أزمات الأطباء والصيادلة

سادت حالة من السخط بين الاغلبية من الأطباء والصيادلة بسبب عدم معرفة ببعض الامور التي تقدم عليها الوزارة دون الرجوع لتلك النقابات الأمر الذي يسبب حالة بشعورهم بعد التقدير أو أحادية القرار من جانب الوزارة .



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تسجيل ٥٤٢ ألفًا و٧٨٥ مواطنًا، وفتح ١٦٦ ألفًا و٨٢٧ ملفًا عائليًا، بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن الوزيرة راجعت إجراءات التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة للمواطنين "المميكنة"، كما راجعت مخزون الأدوية وتأكدت من توافر الأصناف الدوائية للمرضى.



وأضاف مجاهد أن الوزارة رصت على الاستماع لآراء المنتفعين والتعرف على مدى رضاهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة، والذين أشادوا بالخدمة الطبية المقدمة، موجهةً بسرعة تذليل أي صعوبات وإزالة أي معوقات قد تواجه المنتفعين أثناء تلقيهم الخدمة الطبية.



يذكر أن وزارة الصحة والسكان تقوم بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد عودتها مساء أمس الإثنين من جولة تفقدية بمحافظة الأقصر، ضمن الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر في مارس المقبل

